22 августа 2024

На челябинском участке трассы М5 загорелся грузовик с прицепом. Видео

На челябинском участке трассы М5 загорелся грузовик с прицепом. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , учения, сотрудники мчс, спасательные работы, пожарные, ликвидация чс
Пожар удалось потушить (фото из архива) Фото:

По направлению в сторону Челябинска в Ашинском районе произошло возгорание грузовика SITRAK с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Ночью 23 августа в Ашинском районе на 1606-м километре трассы М5 Урал произошло возгорание грузовика SITRAK с прицепом. На данный момент транспортное средство потушено», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Водителей просят учитывать данное обстоятельство при движении в Ашинском районе. На данном участке введено реверсивное движение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По направлению в сторону Челябинска в Ашинском районе произошло возгорание грузовика SITRAK с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Ночью 23 августа в Ашинском районе на 1606-м километре трассы М5 Урал произошло возгорание грузовика SITRAK с прицепом. На данный момент транспортное средство потушено», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Водителей просят учитывать данное обстоятельство при движении в Ашинском районе. На данном участке введено реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...