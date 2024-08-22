Пожар удалось потушить (фото из архива)
По направлению в сторону Челябинска в Ашинском районе произошло возгорание грузовика SITRAK с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«Ночью 23 августа в Ашинском районе на 1606-м километре трассы М5 Урал произошло возгорание грузовика SITRAK с прицепом. На данный момент транспортное средство потушено», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Водителей просят учитывать данное обстоятельство при движении в Ашинском районе. На данном участке введено реверсивное движение.
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