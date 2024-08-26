В ЧВК «Вагнер» заявили, что ее бойцы не участвуют в СВО

26 августа 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи об участии их бойцов в СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опровергли информацию о присутствии ее бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Разгрузка Вагнера». «ЧВК „Вагнер“ на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — передает telegram-канал . Там отметили, что «вагнеровцы» сейчас базируются в Африке и Белоруссии. Ранее URA.RU писало, что бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали с целью остановить прорыв украинских сил. Но представители ЧВК эту информацию опровергли. По их данным, бойцы сейчас находятся в Белоруссии и Мали (Западная Африка). Там часть бойцов были взяты в плен в конце июля африканскими боевиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опровергли информацию о присутствии ее бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Разгрузка Вагнера». «ЧВК „Вагнер“ на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — передает telegram-канал. Там отметили, что «вагнеровцы» сейчас базируются в Африке и Белоруссии. Ранее URA.RU писало, что бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали с целью остановить прорыв украинских сил. Но представители ЧВК эту информацию опровергли. По их данным, бойцы сейчас находятся в Белоруссии и Мали (Западная Африка). Там часть бойцов были взяты в плен в конце июля африканскими боевиками.