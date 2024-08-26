В ЧВК «Вагнер» заявили, что ее бойцы не участвуют в СВО

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, символ  v, чвк вагнер, шеврон v, шеврон чвк вагнер
В ЧВК «Вагнер» опровергли слухи об участии их бойцов в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опровергли информацию о присутствии ее бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

«ЧВК „Вагнер“ на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — передает telegram-канал. Там отметили, что «вагнеровцы» сейчас базируются в Африке и Белоруссии.

Ранее URA.RU писало, что бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали с целью остановить прорыв украинских сил. Но представители ЧВК эту информацию опровергли. По их данным, бойцы сейчас находятся в Белоруссии и Мали (Западная Африка). Там часть бойцов были взяты в плен в конце июля африканскими боевиками.

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В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опровергли информацию о присутствии ее бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Разгрузка Вагнера». «ЧВК „Вагнер“ на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — передает telegram-канал. Там отметили, что «вагнеровцы» сейчас базируются в Африке и Белоруссии. Ранее URA.RU писало, что бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали с целью остановить прорыв украинских сил. Но представители ЧВК эту информацию опровергли. По их данным, бойцы сейчас находятся в Белоруссии и Мали (Западная Африка). Там часть бойцов были взяты в плен в конце июля африканскими боевиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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