27 июля 2024

Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятеро бойцов "Вагнера" оказались в плену боевиков Мали
Пятеро бойцов "Вагнера" оказались в плену боевиков Мали Фото:

Наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попали в плен к малийским боевикам. Об этом сообщил telegram-канал «Военный осведомитель».

«В результате засады в плен к боевикам попало несколько бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат вооруженных сил Мали», — говорится в заявлении канала. Отмечается, что уже прошли успешные переговоры о выкупе пленных.

Также «Военный обозреватель» пишет о предположительной гибели автора telegram-канала GREY ZONE, близкого к ЧВК «Вагнер». Сообщается, что он был в числе колонны, которая подверглась нападению боевиков.

ЧВК «Вагнер» была создана предпринимателем Евгением Пригожиным. После гибели бизнесмена в результате крушения самолета в Тверской области в августе 2023 года компания де-юре прекратило свое существование. Позднее был создан «Африканский корпус для бывших бойцов «Вагнера» в пяти странах континента. О том, что стало с империей Пригожина после смерти — в материале URA.RU.

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Наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попали в плен к малийским боевикам. Об этом сообщил telegram-канал «Военный осведомитель». «В результате засады в плен к боевикам попало несколько бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат вооруженных сил Мали», — говорится в заявлении канала. Отмечается, что уже прошли успешные переговоры о выкупе пленных. Также «Военный обозреватель» пишет о предположительной гибели автора telegram-канала GREY ZONE, близкого к ЧВК «Вагнер». Сообщается, что он был в числе колонны, которая подверглась нападению боевиков. ЧВК «Вагнер» была создана предпринимателем Евгением Пригожиным. После гибели бизнесмена в результате крушения самолета в Тверской области в августе 2023 года компания де-юре прекратило свое существование. Позднее был создан «Африканский корпус для бывших бойцов «Вагнера» в пяти странах континента. О том, что стало с империей Пригожина после смерти — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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