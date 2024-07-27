Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке

Наемники из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попали в плен к малийским боевикам. Об этом сообщил telegram-канал «Военный осведомитель».
«В результате засады в плен к боевикам попало несколько бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат вооруженных сил Мали», — говорится в заявлении канала. Отмечается, что уже прошли успешные переговоры о выкупе пленных.
Также «Военный обозреватель» пишет о предположительной гибели автора telegram-канала GREY ZONE, близкого к ЧВК «Вагнер». Сообщается, что он был в числе колонны, которая подверглась нападению боевиков.
ЧВК «Вагнер» была создана предпринимателем Евгением Пригожиным. После гибели бизнесмена в результате крушения самолета в Тверской области в августе 2023 года компания де-юре прекратило свое существование. Позднее был создан «Африканский корпус для бывших бойцов «Вагнера» в пяти странах континента. О том, что стало с империей Пригожина после смерти — в материале URA.RU.
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