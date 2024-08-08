RTVI: бойцов ЧВК «Вагнера» направляют из Мали в Курскую область

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Бойцы ЧВК «Вагнер» отправляются в Курскую область, рассказал один из участников частной группы Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали, с целью остановить прорыв украинских сил. Об этом сообщает RTVI.

«„Вагнеровцев“ из Мали направляют в Курскую область», — передает RTVI со ссылкой на бойца ЧВК. До этого ряд telegram-каналов отмечали, что в Россию возвращаются бойцы частной группы. Некоторые каналы также прикладывали видео с символикой ЧВК «Вагнер».

Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». После этого бойцы ЧВК «Вагнер» были переправлены в Африку, в том числе в Мали. В конце июля 2024 года сообщалось, что бойцы были взяты в плен в Мали африканскими боевиками.

ВСУ организовали прорыв в Курскую область 6 августа. В настоящий момент в регионе продолжаются бои между ВСУ и ВС РФ.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали, с целью остановить прорыв украинских сил. Об этом сообщает RTVI. «„Вагнеровцев“ из Мали направляют в Курскую область», — передает RTVI со ссылкой на бойца ЧВК. До этого ряд telegram-каналов отмечали, что в Россию возвращаются бойцы частной группы. Некоторые каналы также прикладывали видео с символикой ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». После этого бойцы ЧВК «Вагнер» были переправлены в Африку, в том числе в Мали. В конце июля 2024 года сообщалось, что бойцы были взяты в плен в Мали африканскими боевиками. ВСУ организовали прорыв в Курскую область 6 августа. В настоящий момент в регионе продолжаются бои между ВСУ и ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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