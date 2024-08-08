RTVI: бойцов ЧВК «Вагнера» направляют из Мали в Курскую область

08 августа 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» отправляются в Курскую область, рассказал один из участников частной группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали, с целью остановить прорыв украинских сил. Об этом сообщает RTVI. «„Вагнеровцев“ из Мали направляют в Курскую область», — передает RTVI со ссылкой на бойца ЧВК. До этого ряд telegram-каналов отмечали, что в Россию возвращаются бойцы частной группы. Некоторые каналы также прикладывали видео с символикой ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». После этого бойцы ЧВК «Вагнер» были переправлены в Африку, в том числе в Мали. В конце июля 2024 года сообщалось, что бойцы были взяты в плен в Мали африканскими боевиками. ВСУ организовали прорыв в Курскую область 6 августа. В настоящий момент в регионе продолжаются бои между ВСУ и ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ЧВК «Вагнер» были направлены в Курскую область из Мали, с целью остановить прорыв украинских сил. Об этом сообщает RTVI. «„Вагнеровцев“ из Мали направляют в Курскую область», — передает RTVI со ссылкой на бойца ЧВК. До этого ряд telegram-каналов отмечали, что в Россию возвращаются бойцы частной группы. Некоторые каналы также прикладывали видео с символикой ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». После этого бойцы ЧВК «Вагнер» были переправлены в Африку, в том числе в Мали. В конце июля 2024 года сообщалось, что бойцы были взяты в плен в Мали африканскими боевиками. ВСУ организовали прорыв в Курскую область 6 августа. В настоящий момент в регионе продолжаются бои между ВСУ и ВС РФ.