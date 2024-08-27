ВСУ потеряли в Курской области 400 человек за сутки

27 августа 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

ВС РФ за сутки уничтожили под Курском 13 автомобилей, несколько боевых машин пехоты и другую технику и вооружение ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили на курском направлении 400 бойцов ВСУ. Также были ликвидированы одна РСЗО HIMARS, 30 единиц бронетехники и 28 боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей», — заявили в оборонном ведомстве . Всего за время боевых действий под Курском было уничижено 6600 военных противника. Также украинская армия за стуки потеряла одну американскую РСЗО HIMARS, два миномета и три артиллерийских орудия. Кроме того, ВС РФ успешно отразили 11 атак штурмовых групп противника. С применением армейской авиации и поддержки артиллерии, оборона удержалась в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня. Также были сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ударов авиации, огнем артиллерии и действиями войск были поражены скопления живой силы и техники нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также поражение противнику нанесено в районах населенных пунктов Кругленькое, Казачья Локня, Апанасовка, Борки, Новоивановка, Плехово, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Любимовка, Михайловка и Снагость. Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер сообщил, что в США бьют тревогу из-за потерь ВСУ на курском направлении. По его словам, украинская армия потеряла огромное количество боевой техники и личного состава, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили на курском направлении 400 бойцов ВСУ. Также были ликвидированы одна РСЗО HIMARS, 30 единиц бронетехники и 28 боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ. «За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей», — заявили в оборонном ведомстве. Всего за время боевых действий под Курском было уничижено 6600 военных противника. Также украинская армия за стуки потеряла одну американскую РСЗО HIMARS, два миномета и три артиллерийских орудия. Кроме того, ВС РФ успешно отразили 11 атак штурмовых групп противника. С применением армейской авиации и поддержки артиллерии, оборона удержалась в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня. Также были сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В результате ударов авиации, огнем артиллерии и действиями войск были поражены скопления живой силы и техники нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также поражение противнику нанесено в районах населенных пунктов Кругленькое, Казачья Локня, Апанасовка, Борки, Новоивановка, Плехово, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Любимовка, Михайловка и Снагость. Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер сообщил, что в США бьют тревогу из-за потерь ВСУ на курском направлении. По его словам, украинская армия потеряла огромное количество боевой техники и личного состава, передает «Царьград».