На «Курганмашзаводе» показали процесс создания легендарных БМП-3 и БМД-4М. В сварочном производстве из деталей собирают днище, бортовые листы и крышу будущих боевых машин. Качество сборки корпусов на всех этапах контролируется военными представителями. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на оборонном предприятии.
«В цех приходят детали, из них собираем узлы, которые идут в закладочный стенд. Далее собранный корпус смотрит ОТК и военные представители. После приемки идет первая и вторая сварка, корпус идет на сборку и окраску» — рассказал URA.RU сотрудник сварочного цеха АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
После монтажа корпус отправляют в сборочное производство. Помимо БМП-3 на заводе сварных конструкций варят корпуса десантных бронемашин БМД-4М, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.
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На «Курганмашзаводе» показали процесс создания легендарных БМП-3 и БМД-4М. В сварочном производстве из деталей собирают днище, бортовые листы и крышу будущих боевых машин. Качество сборки корпусов на всех этапах контролируется военными представителями. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на оборонном предприятии. «В цех приходят детали, из них собираем узлы, которые идут в закладочный стенд. Далее собранный корпус смотрит ОТК и военные представители. После приемки идет первая и вторая сварка, корпус идет на сборку и окраску» — рассказал URA.RU сотрудник сварочного цеха АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». После монтажа корпус отправляют в сборочное производство. Помимо БМП-3 на заводе сварных конструкций варят корпуса десантных бронемашин БМД-4М, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.