Трамп приготовился ко второму этапу ввода санкций против РФ

Дональд Трамп заявил, что готов к новым санкциям против России
Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность перейти ко "второму этапу санкций" против Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters.

"Готов перейти ко второму этапу введения санкций против России из-за конфликта на Украине", — уточнил Трамп, передают журналисты. До этого в Белом доме заявляли о потенциальном обсуждении новых санкций. 

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявлял, что в администрации США намерены обсудить новые ограничения с Трампом. При этом еще в августе американский глава отмечал, что не намерен вводить новые экономические ограничения против России. 

