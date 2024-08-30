Следователи допросили жену и сыновей арестованного генерала армии Попова

Следователи допросили жену бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова Ларису и его сыновей Валентина и Романа по делу о хищениях в парке «Патриот». Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Следователи допросили Ларису Попову и двух его сыновей: Валентина и Романа», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что допрос состоялся в рамках дела о хищениях в парке «Патриот».
Сын задержанного Попова Роман торговал военным снаряжением в интернете. С 2018 по 2020 год он продал 24 лота, включая форму и шлемы. Также у него есть квартира в Химках стоимостью до 35 миллионов рублей.
Фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против Павла Попова. Его арест связан с обвинением в крупном мошенничестве. Он отказывается признать вину.
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