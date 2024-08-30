Следователи допросили жену и сыновей арестованного генерала армии Попова

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Следователи провели допрос жены и сыновей Павла Попова
Следователи провели допрос жены и сыновей Павла Попова Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Следователи допросили жену бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова Ларису и его сыновей Валентина и Романа по делу о хищениях в парке «Патриот». Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Следователи допросили Ларису Попову и двух его сыновей: Валентина и Романа», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что допрос состоялся в рамках дела о хищениях в парке «Патриот».

Сын задержанного Попова Роман торговал военным снаряжением в интернете. С 2018 по 2020 год он продал 24 лота, включая форму и шлемы. Также у него есть квартира в Химках стоимостью до 35 миллионов рублей.

Фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против Павла Попова. Его арест связан с обвинением в крупном мошенничестве. Он отказывается признать вину.

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Следователи допросили жену бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова Ларису и его сыновей Валентина и Романа по делу о хищениях в парке «Патриот». Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Следователи допросили Ларису Попову и двух его сыновей: Валентина и Романа», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что допрос состоялся в рамках дела о хищениях в парке «Патриот». Сын задержанного Попова Роман торговал военным снаряжением в интернете. С 2018 по 2020 год он продал 24 лота, включая форму и шлемы. Также у него есть квартира в Химках стоимостью до 35 миллионов рублей. Фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против Павла Попова. Его арест связан с обвинением в крупном мошенничестве. Он отказывается признать вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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