Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» дали показания на экс-замминистра обороны Попова

Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщил его адвокат.
«На Попова дали показания фигуранты дела о мошенничестве в парке „Патриот“ Ахмедов и Шестеров», — сказал адвокат РИА Новости. Он заявил, что будет обжаловать арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Также Попов отказался признавать вину по делу о мошенничестве в парке.
Ранее сообщалось о том, что Попов был взят под стражу судебным решением по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Разбирательство связывается с парком «Патриот».
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