Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» дали показания на экс-замминистра обороны Попова

Фигуранты дела о хищениях в Патриоте дали показания против Попова

29 августа 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Адвокат Попова заявил об обжаловании ареста Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщил его адвокат. «На Попова дали показания фигуранты дела о мошенничестве в парке „Патриот“ Ахмедов и Шестеров», — сказал адвокат РИА Новости. Он заявил, что будет обжаловать арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Также Попов отказался признавать вину по делу о мошенничестве в парке. Ранее сообщалось о том, что Попов был взят под стражу судебным решением по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Разбирательство связывается с парком «Патриот». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщил его адвокат. «На Попова дали показания фигуранты дела о мошенничестве в парке „Патриот“ Ахмедов и Шестеров», — сказал адвокат РИА Новости. Он заявил, что будет обжаловать арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Также Попов отказался признавать вину по делу о мошенничестве в парке. Ранее сообщалось о том, что Попов был взят под стражу судебным решением по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Разбирательство связывается с парком «Патриот».