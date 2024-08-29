Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» дали показания на экс-замминистра обороны Попова

Фигуранты дела о хищениях в Патриоте дали показания против Попова
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Отставка в Минообороны РФ, Попов Павел
Адвокат Попова заявил об обжаловании ареста Фото:

Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщил его адвокат.

«На Попова дали показания фигуранты дела о мошенничестве в парке „Патриот“ Ахмедов и Шестеров», — сказал адвокат РИА Новости. Он заявил, что будет обжаловать арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Также Попов отказался признавать вину по делу о мошенничестве в парке.

Ранее сообщалось о том, что Попов был взят под стражу судебным решением по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Разбирательство связывается с парком «Патриот».

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Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров дали показания против бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщил его адвокат. «На Попова дали показания фигуранты дела о мошенничестве в парке „Патриот“ Ахмедов и Шестеров», — сказал адвокат РИА Новости. Он заявил, что будет обжаловать арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Также Попов отказался признавать вину по делу о мошенничестве в парке. Ранее сообщалось о том, что Попов был взят под стражу судебным решением по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Разбирательство связывается с парком «Патриот».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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