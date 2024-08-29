Бывший замглавы Минобороны рискует сесть по делу о хищениях в парке «Патриот»: кто такой Павел Попов

Против экс-замглавы Минобороны Павла Попова возбуждено уголовное дело

29 августа 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

СК просит ареста Павла Попова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Днем 29 августа было возбуждено уголовное дело против бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова. Его подозревают в хищениях в парке «Патриот». О жизни Попова, наградах, уголовном деле и его задержании — в материале URA.RU. Биография Попов родился 1 января 1957 года в Красноярске. В 1978 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, а в 1990 — Военную академию им. М.В. Фрунзе. Попов служил на командных должностях в группе советских войск в Германии и Дальневосточном военном округе (ВО). В 1990 года назначен заместителем командира полка гражданской обороны Средне-Азиатского ВО. В том же году начала развиваться его карьера в МЧС РФ. В 1990 году Попов занимал должность первого заместителя начальника регионального центра МЧС России, а уже в 2008 году стал заместителем главы министерства. С ноября 2013 по июнь 2024 был заместителем министра обороны. 17 июня 2024 года был освобожден от этой должности и уволен с военной службы. Награды Попов имеет звание генерала армии, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и другими наградами. Дело о хищении в «Патриоте» 3 августа директор военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован в Москве. Он задержан по подозрению в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на финансирование парка, отмечает СК. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Позже следственный комитет сообщил о задержании еще одного руководителя парка — замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Руководители парка вместе с соучастниками занимались хищением бюджета «Патриота». В ходе следственных действий также было установлено, что Попов также обогащался за счет парка с 2021 года. Им были организованы строительные и ремонтные работы на загородном участке в Красногорском районе Московской области. В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении руководителей парка по факту мошенничества. Задержание Попова Попов был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве, сообщает СК. У бывшего чиновника и его родственников нашли недвижимость в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае на общую стоимость более 500 миллионов рублей. 29 августа Попов был арестован по подозрению в хищении средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следствие просит ареста Попова. «Следствие будет добиваться ареста бывшего замминистра обороны Павла Попова», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Если экс-замглавы Минобороны признают виновным, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 29 августа было возбуждено уголовное дело против бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова. Его подозревают в хищениях в парке «Патриот». О жизни Попова, наградах, уголовном деле и его задержании — в материале URA.RU. Попов родился 1 января 1957 года в Красноярске. В 1978 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, а в 1990 — Военную академию им. М.В. Фрунзе. Попов служил на командных должностях в группе советских войск в Германии и Дальневосточном военном округе (ВО). В 1990 года назначен заместителем командира полка гражданской обороны Средне-Азиатского ВО. В том же году начала развиваться его карьера в МЧС РФ. В 1990 году Попов занимал должность первого заместителя начальника регионального центра МЧС России, а уже в 2008 году стал заместителем главы министерства. С ноября 2013 по июнь 2024 был заместителем министра обороны. 17 июня 2024 года был освобожден от этой должности и уволен с военной службы. Попов имеет звание генерала армии, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и другими наградами. 3 августа директор военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован в Москве. Он задержан по подозрению в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на финансирование парка, отмечает СК. Позже следственный комитет сообщил о задержании еще одного руководителя парка — замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Руководители парка вместе с соучастниками занимались хищением бюджета «Патриота». В ходе следственных действий также было установлено, что Попов также обогащался за счет парка с 2021 года. Им были организованы строительные и ремонтные работы на загородном участке в Красногорском районе Московской области. В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении руководителей парка по факту мошенничества. Попов был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве, сообщает СК. У бывшего чиновника и его родственников нашли недвижимость в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае на общую стоимость более 500 миллионов рублей. Следствие просит ареста Попова. «Следствие будет добиваться ареста бывшего замминистра обороны Павла Попова», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Если экс-замглавы Минобороны признают виновным, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.