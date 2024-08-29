Сын генерала Попова торговал военным снаряжением в интернете

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Роман Попов продавал военное снаряжение до 2020 года, сообщает Life (архивное фото) Фото:

Сын задержанного экс-замминистра обороны Павла Попова Роман продавал военное снаряжение в интернете. По данным СМИ, в период с 2018 по 2020 годы он успел закрыть на торговле 24 лота.

«Сын задержанного экс-замминистра обороны, генерала Павла Попова активно торговал в Сети „снарягой“. <…> С 2018 по 2020 год 43-летний Роман реализовал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core», — передает Life.ru. Уточняется, что за этот период он успел закрыть 24 лота.

Кроме того, в СМИ заявили, что Попов-младший владеет квартирой в Химках пощадью 110 квадратных метров. Ее стоимость может достигать 35 миллионов рублей.

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Сын задержанного экс-замминистра обороны Павла Попова Роман продавал военное снаряжение в интернете. По данным СМИ, в период с 2018 по 2020 годы он успел закрыть на торговле 24 лота. «Сын задержанного экс-замминистра обороны, генерала Павла Попова активно торговал в Сети „снарягой“. <…> С 2018 по 2020 год 43-летний Роман реализовал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core», — передает Life.ru. Уточняется, что за этот период он успел закрыть 24 лота. Кроме того, в СМИ заявили, что Попов-младший владеет квартирой в Химках пощадью 110 квадратных метров. Ее стоимость может достигать 35 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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