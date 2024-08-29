Сын генерала Попова торговал военным снаряжением в интернете

29 августа 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Роман Попов продавал военное снаряжение до 2020 года, сообщает Life (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сын задержанного экс-замминистра обороны Павла Попова Роман продавал военное снаряжение в интернете. По данным СМИ, в период с 2018 по 2020 годы он успел закрыть на торговле 24 лота. «Сын задержанного экс-замминистра обороны, генерала Павла Попова активно торговал в Сети „снарягой“. <…> С 2018 по 2020 год 43-летний Роман реализовал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core», — передает Life.ru . Уточняется, что за этот период он успел закрыть 24 лота. Кроме того, в СМИ заявили, что Попов-младший владеет квартирой в Химках пощадью 110 квадратных метров. Ее стоимость может достигать 35 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын задержанного экс-замминистра обороны Павла Попова Роман продавал военное снаряжение в интернете. По данным СМИ, в период с 2018 по 2020 годы он успел закрыть на торговле 24 лота. «Сын задержанного экс-замминистра обороны, генерала Павла Попова активно торговал в Сети „снарягой“. <…> С 2018 по 2020 год 43-летний Роман реализовал форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core», — передает Life.ru. Уточняется, что за этот период он успел закрыть 24 лота. Кроме того, в СМИ заявили, что Попов-младший владеет квартирой в Химках пощадью 110 квадратных метров. Ее стоимость может достигать 35 миллионов рублей.