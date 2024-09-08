Производитель воды Baikal судится с бывшими топ-менеджерами

Компания «Море Байкал», которая владеет брендом питьевой воды Baikal, подала в суд на бывших топ-менеджеров за сделки по покупке и продаже активов под патронажем прошлого гендиректора Руслана Коковина. Владелец бренда надеется оспорить договоренности и получить компенсации в Арбитражном суде Иркутской области.
«В первом иске „Море Байкал“ требует отменить продажу в пользу АО „Снег“ в январе 2024 года земельного участка, расположенного на территории завода истца по разливу вод в Иркутске. Второй и третий иски поданы совместно компаниями „Море Байкал“ и „Байкал Холдинг“ к двум ответчикам — АО „Ай Ти Джи“ и экс-директору Руслану Коковину. Претензии сводятся к оспариванию десятков договоров с „Ай Ти Джи“, заключенных в 2021–2024 годах, на общую сумму около 300 миллионов рублей», — передает газета «Коммерсант».
По данным издания, из материалов дела следует, что фирма «Море Байкал» приобрела у акционерного общества различные услуги, оборудование, права на мобильные приложения, компьютерные программы и товарные знаки. Помимо расторжения договоров они хотят обязать бывшего начальника Коковина выплатить убытки на те же 300 млн руб. за подписания этих сделок.
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