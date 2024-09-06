Концерн «Калина» меняет собственника в третий раз: что известно о крупной уральской компании

Концерн «Калина» в Екатеринбурге меняет собственника в третий раз за 82 года

06 сентября 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

История концерна «Калина» началась в 1942 году — после эвакуации московской фабрики «Новая заря» на Урал» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Концерн «Калина», выросший в Екатеринбурге из известной московской парфюмерно-косметической фабрики «Новая заря», в третий раз за 82 года меняет владельца. В последнее время им владела нидерландско-британская фирма Unilever. А на днях стало известно о новом собственнике — российской компании «Арнест», владеющей также брендом Heineken. URA.RU вспоминает яркую историю известного уральского концерна, площадки которого были даже в Европе. «Калина» родилась из «Новой зари» — московской фабрики, которую в годы войны в 1942-м эвакуировали в Свердловск. Визитной карточкой компании были духи «Красная Москва», пользовавшиеся особой популярностью у советских женщин. В 1970 году после реконструкции компания получила название «Уральские самоцветы». На предприятии внедрили новые технологии производства, расширили ассортимент, а одним из ключевых продуктов стали духи «Анжелика Варум» — рекламу этой марки показывали даже по ТВ. Также на предприятии разливали «Тройной одеколон», духи «Уральские самоцветы», «Наташа», «Незнакомка», вместе с компанией «Лореаль» делали тональный крем «Жэмэ», а также собирали парфюмерные наборы. Бренд «Чистая линия» существует более 25 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 1992 году фабрика была приватизирована. Контрольный пакет акций отошел свердловскому бизнесмену Тимуру Горяеву, бывшему на тот момент председателем Совета «Юта-банка», а также членом совета директоров Уральского горно-обогатительного комбината. Именно при нем был запущен бренд «Чистая линия». В 1999 года фабрику переименовали в концерн «Калина» и сделали ребрендинг. Спустя два года Горяев решил расширить его, превратив в холдинг. Он обратился к гендиректору «Екатеринбургского жирового комбината» (ЕЖК) Владимиру Веселову с предложением выкупить его акции, но тот отказался. В феврале того же года «Калина» купила 15% акций ЕЖК у другого акционера — «Финпромко», которым руководил Анатолий Павлов. Еще 6% акций удалось купить у олигарха Павла Федулева. Свердловские власти всячески поддерживали инициативу Горяева, так как доверяли ему (коммерсант планомерно увеличивал капитализацию концерна) и были заинтересованы в развитии комбината. Отказался продавать акции ЕЖК, принадлежавшие МУГИСО, бывший на тот момент главой министерства, а ныне президент ГК «Кортрос» в Екатеринбурге Вениамин Голубицкий. Решающее слово оставалось за державшим 21% акций ЕЖК банком «Северная казна», председателем которого был Владимир Фролов. Перед ним стоял выбор: продать акции маслозаводу из Армавира (именно на этом настаивал Веселов) или «Калине». Фролов выбрал первое, хотя концерн предлагал на 100 миллионов больше. Свое решение он аргументировал тем, что в свое время они договорились с Веселовым («Северная казна» владела акциями ЕЖК, а ЕЖК — акциями «Северной казны»), что не станут продавать эти пакеты третьим лицам, а «Калина» как раз и была третьим лицом. В итоге ненужные пакеты акций ЕЖК Горяеву пришлось продавать, но, как объяснял он сам, в убытке концерн не остался. Ассортимент ЕЖК включает в себя майонезы, маргарин, спреды, кетчуп, горчицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2002 году в ассортименте «Калины» было уже 500 наименований и 245 торговых знаков. Часть продукции выпускалась на заводах в Польше, Германии, Португалии и Турции. В те времена «Калина» обошла по выручке лидеров отрасли «Невскую косметику» и «Свободу». В 2005 году «Калина» приобрела 58,4% акций немецкого предприятия Dr. Scheller Cosmetics AG, который выпускал декоративную косметику. Позднее был выкуплен весь пакет акций. На продвижение немецкого бренда «Калина» потратила семь миллионов долларов, а в 2007 году решила открыть федеральную сеть салонов красоты Dr. Scheller Beauty Center. Первый такой салон красоты открылся на Белинского, 122 в Екатеринбурге. В мае 2008-го в концерне сменился собственник — генеральным директором стал Александр Петров, до этого бывший директором по экономике и финансам в «Калине». Горяев же заявлял, что хочет отдохнуть от оперативного управления. В октябре 2011-го акционеры компании продали контрольный пакет акций компании (82%) англо-голландскому концерну Unilever, производителю товаров повседневного спроса — за 16,7 млрд рублей. Зарубежный гигант стремился объединиться с крупнейшим российским производителем косметики в России и видел в этом сотрудничестве большие перспективы для развития. В это же время «Калина» продала завод Dr. Scheller в Германии, так как руководство запланировало уйти с рынка декоративной косметики. В 2010 году концерн полностью прекратил сотрудничество с этой компанией. В 2012 году «Калина» отметила свой 70-летний юбилей, к тому моменту 100% акций принадлежали Unilever, лидеру по производству пищевой, косметической бытовой продукции. Он широко известен российским потребителям по брендами Clear, Dove, Sunsilk и Timotei. Акции компании Heineken были куплены за один евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этом же году генеральным директором концерна стал Лоран Клейтман, до этого работавший президентом компании Dior в СНГ и в Moet-Hennessy Louis Vuitton (LVMH). После того как «Калина» вошла в Unilever, ассортимент продукции практически не изменился, однако на заводе в Екатеринбурге начали производить гели для душа и жидкое мыло Camay, крем для рук Dove. В сентябре 2024 года Unilever заявила, что продает все свои российские активы, куда входит и концерн «Калина». Потенциальным покупателем называют группу «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала, которая в прошлом году выкупила активы Heineken. По данным осведомленного источника, сделку одобрили в конце августа. Ее сумма с учетом дисконта, по данным РБК, составила 35-40 млрд рублей. При этом на конец 2022 года Unilever оценивал бизнес в России в 900 млн евро (87,2 млрд рублей по текущему курсу). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерн «Калина», выросший в Екатеринбурге из известной московской парфюмерно-косметической фабрики «Новая заря», в третий раз за 82 года меняет владельца. В последнее время им владела нидерландско-британская фирма Unilever. А на днях стало известно о новом собственнике — российской компании «Арнест», владеющей также брендом Heineken. URA.RU вспоминает яркую историю известного уральского концерна, площадки которого были даже в Европе. «Калина» родилась из «Новой зари» — московской фабрики, которую в годы войны в 1942-м эвакуировали в Свердловск. Визитной карточкой компании были духи «Красная Москва», пользовавшиеся особой популярностью у советских женщин. В 1970 году после реконструкции компания получила название «Уральские самоцветы». На предприятии внедрили новые технологии производства, расширили ассортимент, а одним из ключевых продуктов стали духи «Анжелика Варум» — рекламу этой марки показывали даже по ТВ. Также на предприятии разливали «Тройной одеколон», духи «Уральские самоцветы», «Наташа», «Незнакомка», вместе с компанией «Лореаль» делали тональный крем «Жэмэ», а также собирали парфюмерные наборы. В 1992 году фабрика была приватизирована. Контрольный пакет акций отошел свердловскому бизнесмену Тимуру Горяеву, бывшему на тот момент председателем Совета «Юта-банка», а также членом совета директоров Уральского горно-обогатительного комбината. Именно при нем был запущен бренд «Чистая линия». В 1999 года фабрику переименовали в концерн «Калина» и сделали ребрендинг. Спустя два года Горяев решил расширить его, превратив в холдинг. Он обратился к гендиректору «Екатеринбургского жирового комбината» (ЕЖК) Владимиру Веселову с предложением выкупить его акции, но тот отказался. В феврале того же года «Калина» купила 15% акций ЕЖК у другого акционера — «Финпромко», которым руководил Анатолий Павлов. Еще 6% акций удалось купить у олигарха Павла Федулева. Свердловские власти всячески поддерживали инициативу Горяева, так как доверяли ему (коммерсант планомерно увеличивал капитализацию концерна) и были заинтересованы в развитии комбината. Отказался продавать акции ЕЖК, принадлежавшие МУГИСО, бывший на тот момент главой министерства, а ныне президент ГК «Кортрос» в Екатеринбурге Вениамин Голубицкий. Решающее слово оставалось за державшим 21% акций ЕЖК банком «Северная казна», председателем которого был Владимир Фролов. Перед ним стоял выбор: продать акции маслозаводу из Армавира (именно на этом настаивал Веселов) или «Калине». Фролов выбрал первое, хотя концерн предлагал на 100 миллионов больше. Свое решение он аргументировал тем, что в свое время они договорились с Веселовым («Северная казна» владела акциями ЕЖК, а ЕЖК — акциями «Северной казны»), что не станут продавать эти пакеты третьим лицам, а «Калина» как раз и была третьим лицом. В итоге ненужные пакеты акций ЕЖК Горяеву пришлось продавать, но, как объяснял он сам, в убытке концерн не остался. В 2002 году в ассортименте «Калины» было уже 500 наименований и 245 торговых знаков. Часть продукции выпускалась на заводах в Польше, Германии, Португалии и Турции. В те времена «Калина» обошла по выручке лидеров отрасли «Невскую косметику» и «Свободу». В 2005 году «Калина» приобрела 58,4% акций немецкого предприятия Dr. Scheller Cosmetics AG, который выпускал декоративную косметику. Позднее был выкуплен весь пакет акций. На продвижение немецкого бренда «Калина» потратила семь миллионов долларов, а в 2007 году решила открыть федеральную сеть салонов красоты Dr. Scheller Beauty Center. Первый такой салон красоты открылся на Белинского, 122 в Екатеринбурге. В мае 2008-го в концерне сменился собственник — генеральным директором стал Александр Петров, до этого бывший директором по экономике и финансам в «Калине». Горяев же заявлял, что хочет отдохнуть от оперативного управления. В октябре 2011-го акционеры компании продали контрольный пакет акций компании (82%) англо-голландскому концерну Unilever, производителю товаров повседневного спроса — за 16,7 млрд рублей. Зарубежный гигант стремился объединиться с крупнейшим российским производителем косметики в России и видел в этом сотрудничестве большие перспективы для развития. В это же время «Калина» продала завод Dr. Scheller в Германии, так как руководство запланировало уйти с рынка декоративной косметики. В 2010 году концерн полностью прекратил сотрудничество с этой компанией. В 2012 году «Калина» отметила свой 70-летний юбилей, к тому моменту 100% акций принадлежали Unilever, лидеру по производству пищевой, косметической бытовой продукции. Он широко известен российским потребителям по брендами Clear, Dove, Sunsilk и Timotei. В этом же году генеральным директором концерна стал Лоран Клейтман, до этого работавший президентом компании Dior в СНГ и в Moet-Hennessy Louis Vuitton (LVMH). После того как «Калина» вошла в Unilever, ассортимент продукции практически не изменился, однако на заводе в Екатеринбурге начали производить гели для душа и жидкое мыло Camay, крем для рук Dove. В сентябре 2024 года Unilever заявила, что продает все свои российские активы, куда входит и концерн «Калина». Потенциальным покупателем называют группу «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала, которая в прошлом году выкупила активы Heineken. По данным осведомленного источника, сделку одобрили в конце августа. Ее сумма с учетом дисконта, по данным РБК, составила 35-40 млрд рублей. При этом на конец 2022 года Unilever оценивал бизнес в России в 900 млн евро (87,2 млрд рублей по текущему курсу).