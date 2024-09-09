Кремль согласился с Шольцем по вопросу диверсии на «Северных потоках»

Кремль поддерживает стремление канцлера ФРГ Олафа Шольца наказать всех причастных к теракту на «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он также прокомментировал его призыв начать мирные переговоры, отметив, что пока их очертания не прослеживаются.
«Мы согласны абсолютно, что теракт и диверсия в отношении „Северных потоков“ должны быть тщательно расследованы, несмотря на попытки некоторых государств, имеющих отношение к этой истории, замять это дело. Ни в коем случае нельзя допустить этого. В этой части мы согласны с канцлером ФРГ», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Комментируя заявления Шольца о том, что РФ и Украине пора начать вести мирные переговоры, Песков отметил, что «пока какие-то очертания этого не прослеживаются». «Мы слышим разные заявления, но мы не видим на этот счет заявлений из той страны, которая дирижирует этим процессом и всем коллективным Западом», — добавил пресс-секретарь президента, указывая на США.
Шольц 8 сентября заявил, что немецкие власти сделают все, чтобы привлечь совершивших диверсии на газопроводе к ответственности. Он также отметил «удовлетворительные успехи» органов ФРГ, отвечающих за ход расследования и подчеркнул, что доверяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому, несмотря на сообщения о причастности Украины к диверсии.
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