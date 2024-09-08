Шольц пообещал наказать ответственных за подрывы «Северных потоков»

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Шольц продолжает доверять Зеленскому в деле о диверсии на "Северных потоках"
Шольц продолжает доверять Зеленскому в деле о диверсии на "Северных потоках" Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Власти Германии намерены полностью расследовать подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и привлечь к ответственности ответственных за эти диверсии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Будет сделано все для того, чтобы те, кто это сделал, были наказаны», — передает слова Шольца телеканал ZDF. Канцлер добавил, что доверяет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, несмотря на сообщения о возможной причастности Киева к подрывам. Шольц подчеркнул важность тщательного расследования событий и выразил удовлетворение успехами Генерального прокурора и правоохранительных органов.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в результате сговора между США, Украиной, Польшей и Германией, сообщало турецкое издание Aydinlik. Согласно информации, Украина, имея поддержку США, организовала диверсию, целью которой было ослабление энергетических связей между Европой и Россией.

Прокуроры Германии выдали ордер на арест украинца, причастного к подрыву. Собеседник The Wall Street Journal утверждает, что идея о взрывах возникла в результате случайной беседы, передает RT. В немцах растет недовольство по поводу поддержки Украины, особенно на фоне экономического ущерба от диверсии, который оценен в миллиарды евро. Тем не менее, власти Германии продолжают оказывать военно-техническую помощь Украине, сообщает Pravda.ru.

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Власти Германии намерены полностью расследовать подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и привлечь к ответственности ответственных за эти диверсии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Будет сделано все для того, чтобы те, кто это сделал, были наказаны», — передает слова Шольца телеканал ZDF. Канцлер добавил, что доверяет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, несмотря на сообщения о возможной причастности Киева к подрывам. Шольц подчеркнул важность тщательного расследования событий и выразил удовлетворение успехами Генерального прокурора и правоохранительных органов. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в результате сговора между США, Украиной, Польшей и Германией, сообщало турецкое издание Aydinlik. Согласно информации, Украина, имея поддержку США, организовала диверсию, целью которой было ослабление энергетических связей между Европой и Россией. Прокуроры Германии выдали ордер на арест украинца, причастного к подрыву. Собеседник The Wall Street Journal утверждает, что идея о взрывах возникла в результате случайной беседы, передает RT. В немцах растет недовольство по поводу поддержки Украины, особенно на фоне экономического ущерба от диверсии, который оценен в миллиарды евро. Тем не менее, власти Германии продолжают оказывать военно-техническую помощь Украине, сообщает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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