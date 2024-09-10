10 сентября 2024

При дефиците рабочих рук челябинские сады привлекли на сбор яблок африканку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, садоводство, яблони цветут, сельское хозяйство, григорьевские сады, агротехнологии
Сбором урожая в садах занимается студентка из Габона Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) сбором урожая занимается студентка-африканка Рита-Вероника Айито Бийоге, которая обучается в вузе Екатеринбурга. Как 10 сентября URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, иностранка из Габона находится на практике с одногруппниками.

«Рита-Вероника поступила учиться в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Вместе с одногруппниками, будущими агрономами, приехала на практику в наши сады», — сообщила URA.RU Сегаль.

Девушка занимается сбором красной смородины и яблок, подрезкой деревьев, прополкой полей с яблонями. И если в первые дни подрезка шла медленно, то к настоящему времени процесс пошел быстро. Двухнедельная практика завершится 14 сентября.

Русским языком африканка владеет в полной мере, чтобы объясниться с окружающими. В России иностранка провела год, пока на подготовительных курсах изучала язык. Вместе со всеми студентами после работы она каждый вечер ходит в русскую баню, все вместе друзья распевают французский рэп.

Сегаль отметила URA.RU, что помощь студентов всегда кстати. В условиях дефицита кадров молодежь позволяет вовремя собрать урожай, чтобы он не остался в поле до холодов.

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В Каслинском районе (Челябинская область) сбором урожая занимается студентка-африканка Рита-Вероника Айито Бийоге, которая обучается в вузе Екатеринбурга. Как 10 сентября URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, иностранка из Габона находится на практике с одногруппниками. «Рита-Вероника поступила учиться в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Вместе с одногруппниками, будущими агрономами, приехала на практику в наши сады», — сообщила URA.RU Сегаль. Девушка занимается сбором красной смородины и яблок, подрезкой деревьев, прополкой полей с яблонями. И если в первые дни подрезка шла медленно, то к настоящему времени процесс пошел быстро. Двухнедельная практика завершится 14 сентября. Русским языком африканка владеет в полной мере, чтобы объясниться с окружающими. В России иностранка провела год, пока на подготовительных курсах изучала язык. Вместе со всеми студентами после работы она каждый вечер ходит в русскую баню, все вместе друзья распевают французский рэп. Сегаль отметила URA.RU, что помощь студентов всегда кстати. В условиях дефицита кадров молодежь позволяет вовремя собрать урожай, чтобы он не остался в поле до холодов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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