В Каслинском районе (Челябинская область) сбором урожая занимается студентка-африканка Рита-Вероника Айито Бийоге, которая обучается в вузе Екатеринбурга. Как 10 сентября URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, иностранка из Габона находится на практике с одногруппниками.
«Рита-Вероника поступила учиться в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Вместе с одногруппниками, будущими агрономами, приехала на практику в наши сады», — сообщила URA.RU Сегаль.
Девушка занимается сбором красной смородины и яблок, подрезкой деревьев, прополкой полей с яблонями. И если в первые дни подрезка шла медленно, то к настоящему времени процесс пошел быстро. Двухнедельная практика завершится 14 сентября.
Русским языком африканка владеет в полной мере, чтобы объясниться с окружающими. В России иностранка провела год, пока на подготовительных курсах изучала язык. Вместе со всеми студентами после работы она каждый вечер ходит в русскую баню, все вместе друзья распевают французский рэп.
Сегаль отметила URA.RU, что помощь студентов всегда кстати. В условиях дефицита кадров молодежь позволяет вовремя собрать урожай, чтобы он не остался в поле до холодов.
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