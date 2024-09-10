При дефиците рабочих рук челябинские сады привлекли на сбор яблок африканку. Видео

11 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сбором урожая в садах занимается студентка из Габона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каслинском районе (Челябинская область) сбором урожая занимается студентка-африканка Рита-Вероника Айито Бийоге, которая обучается в вузе Екатеринбурга. Как 10 сентября URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, иностранка из Габона находится на практике с одногруппниками. «Рита-Вероника поступила учиться в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Вместе с одногруппниками, будущими агрономами, приехала на практику в наши сады», — сообщила URA.RU Сегаль. Девушка занимается сбором красной смородины и яблок, подрезкой деревьев, прополкой полей с яблонями. И если в первые дни подрезка шла медленно, то к настоящему времени процесс пошел быстро. Двухнедельная практика завершится 14 сентября. Русским языком африканка владеет в полной мере, чтобы объясниться с окружающими. В России иностранка провела год, пока на подготовительных курсах изучала язык. Вместе со всеми студентами после работы она каждый вечер ходит в русскую баню, все вместе друзья распевают французский рэп. Сегаль отметила URA.RU, что помощь студентов всегда кстати. В условиях дефицита кадров молодежь позволяет вовремя собрать урожай, чтобы он не остался в поле до холодов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каслинском районе (Челябинская область) сбором урожая занимается студентка-африканка Рита-Вероника Айито Бийоге, которая обучается в вузе Екатеринбурга. Как 10 сентября URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, иностранка из Габона находится на практике с одногруппниками. «Рита-Вероника поступила учиться в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Вместе с одногруппниками, будущими агрономами, приехала на практику в наши сады», — сообщила URA.RU Сегаль. Девушка занимается сбором красной смородины и яблок, подрезкой деревьев, прополкой полей с яблонями. И если в первые дни подрезка шла медленно, то к настоящему времени процесс пошел быстро. Двухнедельная практика завершится 14 сентября. Русским языком африканка владеет в полной мере, чтобы объясниться с окружающими. В России иностранка провела год, пока на подготовительных курсах изучала язык. Вместе со всеми студентами после работы она каждый вечер ходит в русскую баню, все вместе друзья распевают французский рэп. Сегаль отметила URA.RU, что помощь студентов всегда кстати. В условиях дефицита кадров молодежь позволяет вовремя собрать урожай, чтобы он не остался в поле до холодов.