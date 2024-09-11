Экс-следователю Тамбиеву запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взятке

11 сентября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Марат Тамбиев обвиняется в получении взятки от хакерской группировки Фото: ИГСУ РАНХиГС В ходе прения сторон гособвинение попросило назначить 20 лет колонии экс-следователю Марату Тамбиеву. Он обвиняется в получении рекордной взятки в криптовалюте. «Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… Назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей», — выступила сторона обвинения. Ее слова приводит РИА Новости. Тамбиева задержали в 2022 году. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте (7,3 миллиарда рублей). Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России. Биткоины были найдены в папке на ноутбуке Тамбиева. Она называлась «Пенсия». Следствие считает, что Тамбиев получил деньги от хакерской группировки. По данным газеты «Коммерсант», бывший следователь всячески помогал своим «клиентам», а те платили ему криптовалютой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе прения сторон гособвинение попросило назначить 20 лет колонии экс-следователю Марату Тамбиеву. Он обвиняется в получении рекордной взятки в криптовалюте. «Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… Назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей», — выступила сторона обвинения. Ее слова приводит РИА Новости. Тамбиева задержали в 2022 году. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте (7,3 миллиарда рублей). Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России. Биткоины были найдены в папке на ноутбуке Тамбиева. Она называлась «Пенсия». Следствие считает, что Тамбиев получил деньги от хакерской группировки. По данным газеты «Коммерсант», бывший следователь всячески помогал своим «клиентам», а те платили ему криптовалютой.