Экс-следователю Тамбиеву запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взятке

В ходе прения сторон гособвинение попросило назначить 20 лет колонии экс-следователю Марату Тамбиеву. Он обвиняется в получении рекордной взятки в криптовалюте.
«Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… Назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей», — выступила сторона обвинения. Ее слова приводит РИА Новости.
Тамбиева задержали в 2022 году. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте (7,3 миллиарда рублей). Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России.
Биткоины были найдены в папке на ноутбуке Тамбиева. Она называлась «Пенсия». Следствие считает, что Тамбиев получил деньги от хакерской группировки. По данным газеты «Коммерсант», бывший следователь всячески помогал своим «клиентам», а те платили ему криптовалютой.
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