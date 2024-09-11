Экс-следователю Тамбиеву запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взятке

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Марат Тамбиев. Stock
Марат Тамбиев обвиняется в получении взятки от хакерской группировки Фото:

В ходе прения сторон гособвинение попросило назначить 20 лет колонии экс-следователю Марату Тамбиеву. Он обвиняется в получении рекордной взятки в криптовалюте.

«Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… Назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей», — выступила сторона обвинения. Ее слова приводит РИА Новости.

Тамбиева задержали в 2022 году. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте (7,3 миллиарда рублей). Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России.

Биткоины были найдены в папке на ноутбуке Тамбиева. Она называлась «Пенсия». Следствие считает, что Тамбиев получил деньги от хакерской группировки. По данным газеты «Коммерсант», бывший следователь всячески помогал своим «клиентам», а те платили ему криптовалютой.

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В ходе прения сторон гособвинение попросило назначить 20 лет колонии экс-следователю Марату Тамбиеву. Он обвиняется в получении рекордной взятки в криптовалюте. «Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… Назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей», — выступила сторона обвинения. Ее слова приводит РИА Новости. Тамбиева задержали в 2022 году. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте (7,3 миллиарда рублей). Эта взятка стала крупнейшей в истории современной России. Биткоины были найдены в папке на ноутбуке Тамбиева. Она называлась «Пенсия». Следствие считает, что Тамбиев получил деньги от хакерской группировки. По данным газеты «Коммерсант», бывший следователь всячески помогал своим «клиентам», а те платили ему криптовалютой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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