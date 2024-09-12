Shot: над Мурманской областью замечены неопознанные объекты

Второй день Мурманскую область атакую беспилотники
До трех непознанных объектов обнаружено в небе над Мурманской областью. Ранее сообщалось об ограничении работы аэропортов.
«В небе над Мурманской областью замечены до трех неопознанных объектов. Предварительно, речь идет о вражеских БПЛА», — передает Shot. По данным telegram-канала, беспилотники залетели со стороны Архангельской областью. Они направляются в сторону аэропорта Оленья.
Обновлено в 12:31. Беспилотники сбиты, сообщает Shot.
11 сентября ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками. Из-за этого приостанавливали рейсы.
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