Происшествия Shot: над Мурманской областью замечены неопознанные объекты 12 сентября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 + Второй день Мурманскую область атакую беспилотники Фото: Размик Закарян © URA.RU До трех непознанных объектов обнаружено в небе над Мурманской областью. Ранее сообщалось об ограничении работы аэропортов. «В небе над Мурманской областью замечены до трех неопознанных объектов. Предварительно, речь идет о вражеских БПЛА», — передает Shot. По данным telegram-канала, беспилотники залетели со стороны Архангельской областью. Они направляются в сторону аэропорта Оленья. Обновлено в 12:31. Беспилотники сбиты, сообщает Shot. 11 сентября ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками. Из-за этого приостанавливали рейсы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! До трех непознанных объектов обнаружено в небе над Мурманской областью. Ранее сообщалось об ограничении работы аэропортов. «В небе над Мурманской областью замечены до трех неопознанных объектов. Предварительно, речь идет о вражеских БПЛА», — передает Shot. По данным telegram-канала, беспилотники залетели со стороны Архангельской областью. Они направляются в сторону аэропорта Оленья. Обновлено в 12:31. Беспилотники сбиты, сообщает Shot. 11 сентября ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками. Из-за этого приостанавливали рейсы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям