Shot: над Мурманской областью замечены неопознанные объекты

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Солнечный зимний день. Екатеринбург, небо, самолет
Второй день Мурманскую область атакую беспилотники Фото:

До трех непознанных объектов обнаружено в небе над Мурманской областью. Ранее сообщалось об ограничении работы аэропортов.

«В небе над Мурманской областью замечены до трех неопознанных объектов. Предварительно, речь идет о вражеских БПЛА», — передает Shot. По данным telegram-канала, беспилотники залетели со стороны Архангельской областью. Они направляются в сторону аэропорта Оленья.

Обновлено в 12:31. Беспилотники сбиты, сообщает Shot.

11 сентября ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками. Из-за этого приостанавливали рейсы.

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До трех непознанных объектов обнаружено в небе над Мурманской областью. Ранее сообщалось об ограничении работы аэропортов. «В небе над Мурманской областью замечены до трех неопознанных объектов. Предварительно, речь идет о вражеских БПЛА», — передает Shot. По данным telegram-канала, беспилотники залетели со стороны Архангельской областью. Они направляются в сторону аэропорта Оленья. Обновлено в 12:31. Беспилотники сбиты, сообщает Shot. 11 сентября ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками. Из-за этого приостанавливали рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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