РБК: Роскомнадзор заблокировал новый альбом «Касты» за недостоверную информацию

Новый альбом группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа» был заблокирован на музыкальном сервисе «Яндекс Музыка». Причиной блокировки стало распространение недостоверной информации через тексты песен, передали в Роскомнадзоре.
«Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — уточнили в Роскомнадзоре. Слова приводит РБК.
Сообщение о блокировке альбома появилось утром 13 сентября. Представители «Яндекс Музыка» сообщили, что выполняют требования регулятора в установленный срок, поскольку игнорирование указаний может привести к потере доступа к сервису для миллионов пользователей. На странице альбома теперь размещена информационная плашка о его недоступности, передает «Национальная служба новостей».
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