13 сентября 2024

РБК: Роскомнадзор заблокировал новый альбом «Касты» за недостоверную информацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Альбом был заблокирован из-за содержания песен рэперов
Альбом был заблокирован из-за содержания песен рэперов Фото:

Новый альбом группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа» был заблокирован на музыкальном сервисе «Яндекс Музыка». Причиной блокировки стало распространение недостоверной информации через тексты песен, передали в Роскомнадзоре.

«Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — уточнили в Роскомнадзоре. Слова приводит РБК.

Сообщение о блокировке альбома появилось утром 13 сентября. Представители «Яндекс Музыка» сообщили, что выполняют требования регулятора в установленный срок, поскольку игнорирование указаний может привести к потере доступа к сервису для миллионов пользователей. На странице альбома теперь размещена информационная плашка о его недоступности, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый альбом группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа» был заблокирован на музыкальном сервисе «Яндекс Музыка». Причиной блокировки стало распространение недостоверной информации через тексты песен, передали в Роскомнадзоре. «Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — уточнили в Роскомнадзоре. Слова приводит РБК. Сообщение о блокировке альбома появилось утром 13 сентября. Представители «Яндекс Музыка» сообщили, что выполняют требования регулятора в установленный срок, поскольку игнорирование указаний может привести к потере доступа к сервису для миллионов пользователей. На странице альбома теперь размещена информационная плашка о его недоступности, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...