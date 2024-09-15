В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes-Benz CLA 200 девушки, не погасившей задолженность из-за ДТП, в результате которого второй автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Владелица немецкой машины должна была заплатить 357 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.
«Судебным приставом принято решение об аресте автомобиля, принадлежащего должнику — Mercedes-Benz CLA 200. Однако свое авто женщина спрятала. Как рассказывают очевидцы, номера с автомобиля скрутили, погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку у складских помещений. Там судебными приставами по розыску транспортное средство и было найдено», — пояснили в ведомстве.
Иномарку передали на хранение и эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время девушка не приступит к возмещению материального ущерба, автомобиль будет передан на реализацию в территориальное управление Росимущества.
Ранее приставы забрали дорогущий Range Rover у блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Внедорожник реализуют на торгах.
Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУ ФССП России по Свердловской области
Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУ ФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes-Benz CLA 200 девушки, не погасившей задолженность из-за ДТП, в результате которого второй автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Владелица немецкой машины должна была заплатить 357 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ ФССП России. «Судебным приставом принято решение об аресте автомобиля, принадлежащего должнику — Mercedes-Benz CLA 200. Однако свое авто женщина спрятала. Как рассказывают очевидцы, номера с автомобиля скрутили, погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку у складских помещений. Там судебными приставами по розыску транспортное средство и было найдено», — пояснили в ведомстве. Иномарку передали на хранение и эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время девушка не приступит к возмещению материального ущерба, автомобиль будет передан на реализацию в территориальное управление Росимущества. Ранее приставы забрали дорогущий Range Rover у блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Внедорожник реализуют на торгах.