15 сентября 2024

Приставы отняли люксовую иномарку у екатеринбурженки из-за жесткого ДТП. Фото

Судебные приставы забрали Mercedes у екатеринбурженки из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мерседес, mercedes
Автомобиль эвакуировали на спецстоянку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes-Benz CLA 200 девушки, не погасившей задолженность из-за ДТП, в результате которого второй автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Владелица немецкой машины должна была заплатить 357 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.

«Судебным приставом принято решение об аресте автомобиля, принадлежащего должнику — Mercedes-Benz CLA 200. Однако свое авто женщина спрятала. Как рассказывают очевидцы, номера с автомобиля скрутили, погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку у складских помещений. Там судебными приставами по розыску транспортное средство и было найдено», — пояснили в ведомстве.

Иномарку передали на хранение и эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время девушка не приступит к возмещению материального ущерба, автомобиль будет передан на реализацию в территориальное управление Росимущества.

Ранее приставы забрали дорогущий Range Rover у блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Внедорожник реализуют на торгах.

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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Mercedes-Benz CLA 200 девушки, не погасившей задолженность из-за ДТП, в результате которого второй автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Владелица немецкой машины должна была заплатить 357 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ ФССП России. «Судебным приставом принято решение об аресте автомобиля, принадлежащего должнику — Mercedes-Benz CLA 200. Однако свое авто женщина спрятала. Как рассказывают очевидцы, номера с автомобиля скрутили, погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку у складских помещений. Там судебными приставами по розыску транспортное средство и было найдено», — пояснили в ведомстве. Иномарку передали на хранение и эвакуировали на спецстоянку. Если в ближайшее время девушка не приступит к возмещению материального ущерба, автомобиль будет передан на реализацию в территориальное управление Росимущества. Ранее приставы забрали дорогущий Range Rover у блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Внедорожник реализуют на торгах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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