12 сентября 2024

Приставы отняли дорогущую иномарку блогерши Улановой, к которой подали сотни исков. Фото, видео

Приставы забрали Range Rover блогерши Улановой, обвиняемой в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового автомобиля Range Rover Velar в Музее архитектуры и дизайна. Екатеринбург, range rover velar, презентация автомобиля
Машину арестовали утром 13 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 13 сентября судебные приставы арестовали Range Rover блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом рассказали в telegram-чате потерпевших.

«Спасибо судебным приставам! Наконец-то у мошенников изъяли имущество», — следует из поста. Десятки пользователей обрадовались аресту иномарки блогерши, при этом часть комментаторов уверены, что это только начало. «Мы не ленивые и не отступим никогда. Добьемся своего при любых раскладах», — написал потерпевший.

Сама Уланова в своем telegram-канале ничего не говорит об аресте автомобиля, однако отметила, что день начался не с самых лучших новостей. «Хотелось бы, чтобы некоторые обстоятельства складывались другим способом. Ну ладно, ничего страшного. Мы были к этому готовы», сказала блогерша.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФССП по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В декабре 2023-го суд утвердил наказание девушке в виде запрета определенных действий, который действовал до февраля. После этого санкции продлили до 1 мая 2024-го.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 13 сентября судебные приставы арестовали Range Rover блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом рассказали в telegram-чате потерпевших. «Спасибо судебным приставам! Наконец-то у мошенников изъяли имущество», — следует из поста. Десятки пользователей обрадовались аресту иномарки блогерши, при этом часть комментаторов уверены, что это только начало. «Мы не ленивые и не отступим никогда. Добьемся своего при любых раскладах», — написал потерпевший. Сама Уланова в своем telegram-канале ничего не говорит об аресте автомобиля, однако отметила, что день начался не с самых лучших новостей. «Хотелось бы, чтобы некоторые обстоятельства складывались другим способом. Ну ладно, ничего страшного. Мы были к этому готовы», сказала блогерша. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФССП по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В декабре 2023-го суд утвердил наказание девушке в виде запрета определенных действий, который действовал до февраля. После этого санкции продлили до 1 мая 2024-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...