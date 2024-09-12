Приставы отняли дорогущую иномарку блогерши Улановой, к которой подали сотни исков. Фото, видео

Приставы забрали Range Rover блогерши Улановой, обвиняемой в мошенничестве

13 сентября 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Машину арестовали утром 13 сентября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 13 сентября судебные приставы арестовали Range Rover блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом рассказали в telegram-чате потерпевших. «Спасибо судебным приставам! Наконец-то у мошенников изъяли имущество», — следует из поста. Десятки пользователей обрадовались аресту иномарки блогерши, при этом часть комментаторов уверены, что это только начало. «Мы не ленивые и не отступим никогда. Добьемся своего при любых раскладах», — написал потерпевший. Сама Уланова в своем telegram-канале ничего не говорит об аресте автомобиля, однако отметила, что день начался не с самых лучших новостей. «Хотелось бы, чтобы некоторые обстоятельства складывались другим способом. Ну ладно, ничего страшного. Мы были к этому готовы», сказала блогерша. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФССП по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В декабре 2023-го суд утвердил наказание девушке в виде запрета определенных действий, который действовал до февраля. После этого санкции продлили до 1 мая 2024-го. telegram-канал «Уланова Бюро Уголовное дело» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 13 сентября судебные приставы арестовали Range Rover блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом рассказали в telegram-чате потерпевших. «Спасибо судебным приставам! Наконец-то у мошенников изъяли имущество», — следует из поста. Десятки пользователей обрадовались аресту иномарки блогерши, при этом часть комментаторов уверены, что это только начало. «Мы не ленивые и не отступим никогда. Добьемся своего при любых раскладах», — написал потерпевший. Сама Уланова в своем telegram-канале ничего не говорит об аресте автомобиля, однако отметила, что день начался не с самых лучших новостей. «Хотелось бы, чтобы некоторые обстоятельства складывались другим способом. Ну ладно, ничего страшного. Мы были к этому готовы», сказала блогерша. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФССП по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В декабре 2023-го суд утвердил наказание девушке в виде запрета определенных действий, который действовал до февраля. После этого санкции продлили до 1 мая 2024-го.