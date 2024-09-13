Росимущество продаст арестованный Range Rover Улановой, попавшей под дело

Автомобиль находится на спецстоянке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росимущество отправит на торги арестованный судебными приставами Range Rover блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой, которую обвиняют сотни екатеринбуржцев в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«Транспортное средство эвакуировано на специализированную автостоянку под ответственное хранение. Автомобиль будет передан на оценку и реализацию в территориальное управление Росимущества», — пояснили в ведомстве.

Элитный внедорожник Улановой арестовали утром 13 сентября. Екатеринбуржцы, обвинившие ее в мошенничестве, обрадовались такой новости. Часть из них уверены, что это только начало. Сама же блогерша отметила, что была готова к такому исходу.

Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В декабре 2023-го суд утвердил наказание девушке в виде запрета определенных действий, который действовал до февраля. После этого санкции продлили до 1 мая 2024-го.