Роскошный внедорожник блогерши Улановой, обвиняемой в мошенничестве, продадут. Видео

Росимущество продаст арестованный Range Rover Улановой, попавшей под дело
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Автомобиль находится на спецстоянке (архивное фото) Фото:

Росимущество отправит на торги арестованный судебными приставами Range Rover блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой, которую обвиняют сотни екатеринбуржцев в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«Транспортное средство эвакуировано на специализированную автостоянку под ответственное хранение. Автомобиль будет передан на оценку и реализацию в территориальное управление Росимущества», — пояснили в ведомстве.

Элитный внедорожник Улановой арестовали утром 13 сентября. Екатеринбуржцы, обвинившие ее в мошенничестве, обрадовались такой новости. Часть из них уверены, что это только начало. Сама же блогерша отметила, что была готова к такому исходу.

Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В декабре 2023-го суд утвердил наказание девушке в виде запрета определенных действий, который действовал до февраля. После этого санкции продлили до 1 мая 2024-го.

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Росимущество отправит на торги арестованный судебными приставами Range Rover блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой, которую обвиняют сотни екатеринбуржцев в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. «Транспортное средство эвакуировано на специализированную автостоянку под ответственное хранение. Автомобиль будет передан на оценку и реализацию в территориальное управление Росимущества», — пояснили в ведомстве. Элитный внедорожник Улановой арестовали утром 13 сентября. Екатеринбуржцы, обвинившие ее в мошенничестве, обрадовались такой новости. Часть из них уверены, что это только начало. Сама же блогерша отметила, что была готова к такому исходу. Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. В декабре 2023-го суд утвердил наказание девушке в виде запрета определенных действий, который действовал до февраля. После этого санкции продлили до 1 мая 2024-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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