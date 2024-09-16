Семь человек ранены при массированном обстреле Белгорода. Фоторепортаж

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После атаки ВСУ пламя охватило более 15 автомобилей Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ, который, по предварительным данным, привел к ранениям восьми мирных жителей. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность. Кадры результатов обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода — в материале URA.RU.

По информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в 21 многоэтажном доме выбиты окна и разрушены балконы. Во время обстрела одна женщина получила тяжелые ранения, остальные пострадавшие имеют ранения средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.Telegram-канал Mash сообщает о семи раненых после утреннего обстрела. Отмечено, что ВСУ выполняли обстрел населенных пунктов, используя РСЗО «Вампир».

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Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ, который, по предварительным данным, привел к ранениям восьми мирных жителей. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность. Кадры результатов обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода — в материале URA.RU. По информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в 21 многоэтажном доме выбиты окна и разрушены балконы. Во время обстрела одна женщина получила тяжелые ранения, остальные пострадавшие имеют ранения средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.Telegram-канал Mash сообщает о семи раненых после утреннего обстрела. Отмечено, что ВСУ выполняли обстрел населенных пунктов, используя РСЗО «Вампир».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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