Семь человек ранены при массированном обстреле Белгорода. Фоторепортаж

16 сентября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

После атаки ВСУ пламя охватило более 15 автомобилей Фото: Евгений Силантьев/ТАСС новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ, который, по предварительным данным, привел к ранениям восьми мирных жителей. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность. Кадры результатов обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода — в материале URA.RU. По информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в 21 многоэтажном доме выбиты окна и разрушены балконы. Во время обстрела одна женщина получила тяжелые ранения, остальные пострадавшие имеют ранения средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.Telegram-канал Mash сообщает о семи раненых после утреннего обстрела. Отмечено, что ВСУ выполняли обстрел населенных пунктов, используя РСЗО «Вампир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ, который, по предварительным данным, привел к ранениям восьми мирных жителей. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность. Кадры результатов обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода — в материале URA.RU. По информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в 21 многоэтажном доме выбиты окна и разрушены балконы. Во время обстрела одна женщина получила тяжелые ранения, остальные пострадавшие имеют ранения средней тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.Telegram-канал Mash сообщает о семи раненых после утреннего обстрела. Отмечено, что ВСУ выполняли обстрел населенных пунктов, используя РСЗО «Вампир».