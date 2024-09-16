В Свердловскую область придут заморозки

Температура воздуха упадет до -5 градусов
В Свердловской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Предстоящей ночью по югу и востоку Свердловской области заморозки в воздухе до -1…-3. На почве до -3…-5», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Согласно его прогнозу, существенное похолодание придется, ориентировочно, на 21 сентября. Кроме того, в начале следующей недели возможен снегопад.
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