В Свердловскую область придут заморозки

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Зимние виды города. Пермь, зима, иней, заморозки, мороз
Температура воздуха упадет до -5 градусов Фото:

В Свердловской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Предстоящей ночью по югу и востоку Свердловской области заморозки в воздухе до -1…-3. На почве до -3…-5», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Согласно его прогнозу, существенное похолодание придется, ориентировочно, на 21 сентября. Кроме того, в начале следующей недели возможен снегопад.

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В Свердловской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Предстоящей ночью по югу и востоку Свердловской области заморозки в воздухе до -1…-3. На почве до -3…-5», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно его прогнозу, существенное похолодание придется, ориентировочно, на 21 сентября. Кроме того, в начале следующей недели возможен снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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