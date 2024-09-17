Как работают пейджеры и могут ли они взорваться

МИД Ливана возложил на Израиль ответственность за масштабную кибератаку, в ходе которой были взорваны тысячи пейджеров по всей стране. Этими устройствами пользовались члены шиитской организации «Хезболла» для связи. Итогом взрыва стали почти три тысячи раненых и десять убитых. О том, можно ли дистанционно взорвать пейджеры или телефоны, и грозит ли подобная кибератака россиянам — в материале URA.RU.
Можно ли дистанционно взорвать телефоны также, как пейджеры
Дистанционный взрыв пейджеров возможен из-за резкого перегрева батарейки, однако взрыв будет несильный из-за слабой батарейки — 500-600 мА*ч. Такой кибератаке подвержены только дешевые и старые устройства, каким и является пейджер, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он подчеркнул, что батареи смартфонов имеют несколько уровней защиты и автоматически отключаются при перегреве, поэтому их невозможно дистанционно взорвать.
«Проделать то же самое [дистанционно взорвать] со смартфонами невозможно, потому что батареи имеют несколько уровней защиты и автоматически отключаются при перегреве», — сообщил Эльдар Муртазин в разговоре с «Газета.ru». Он добавил, что температура батарейки и отключение телефона контролируется не самим устройством, из-за этого попытки их взломать будут бессмысленны.
Грозят ли взрывы пейджеров россиянам
Против россиян не будут применять дистанционные взрывы пейджеров или смартфонов, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, пейджерами в России мало кто пользуется из-за специфичности данного вида связи, а взрыв смартфона с помощью, например, дистанционного запуска всех приложений одновременно, вызвать невозможно.
«Не думаю, что вообще у нас тут кто-то пейджерами пользуется. Это такой очень специфический вид связи. А если говорить про сотовые телефоны или еще что-то, тоже довольно трудно вызвать через перегрузку и перегрев аккумулятора, активировав все мобильные приложения, или еще чего-то, чтобы все нагрелось», — сообщил Олег Матвейчев.
Он подчеркнул, что кибератака может вызвать только перегрев телефона, что повлечет за собой «только психологический эффект от какого-то ожога или порчи имущества». Это ударит скорее по репутации производителя техники, чем принесет вреда, поэтому против России такие методы приниматься не будут, заключил Матвейчев.
Как работают пейджеры
Пейджер является элементом сети персонального радиовызова. Для того чтобы отправить сообщение к определенному абоненту, сперва необходимо позвонить оператору пейджинговой службы, сообщить номер абонента и передать текст сообщения.
Затем в действие вступает базовая станция — специальный передатчик, который отправляет сигнал непосредственно на пейджер нужного абонента. Этот приемник находится в режиме постоянного ожидания сигналов, реагируя на те, что адресованы его уникальному номеру. Уже после приема сигнала пейджер активируется и отображает сообщение на своем экране.
Какая модель взорвалась в Ливане
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры относятся к новой серии модели AP700, выпущенной компанией Gold+. Эти устройства обычно используются для обхода систем слежения за GSM-телефонами, сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, основное население Ливана не прибегает к использованию пейджеров, которые применяются лишь в спецслужбах, а также среди чиновников и военных.
Что произошло в Ливане
Днем 17 сентября в Ливане произошла кибератака, вызвавшая взрывы пейджеров, в результате которых пострадали тысячи человек по всей стране. Этими устройствами пользовались члены шиитской организации «Хезболла», поэтому ответственность за кибератаку была возложена МИДом Ливана на Израиль. По словам представителя организации, это происшествие стало крупнейшим нарушением безопасности со времени начала ливано-израильского конфликта.
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