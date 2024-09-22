Премьера Британии Стармера заподозрили в симпатиях к РФ из-за сибирского котенка. Фото

22 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Премьер Британии Кир Стармер завел сибирского котенка Фото: X.com / Keir Starmer Премьера Британии Кира Стармера заподозрили в симпатиях к России из-за сибирского котенка. Об этом написал общественный деятель, адвокат и ветеран боевых действий Стивен Джеймс. «Выбор Киром Стармером русского сибирского котенка вместо британского короткошерстного — явный признак того, что он не поддерживает Великобританию!» — написал Джеймс в соцсети X. «Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — добавил он. Ранее премьер-министр Британии представил общественности сибирского котенка по кличке Принц. Завести его он решился после жаркого спора с детьми, которые хотели немецкую овчарку. Также Стармер поделился первой фотографией котенка, который запрыгнул на письменный стол. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьера Британии Кира Стармера заподозрили в симпатиях к России из-за сибирского котенка. Об этом написал общественный деятель, адвокат и ветеран боевых действий Стивен Джеймс. «Выбор Киром Стармером русского сибирского котенка вместо британского короткошерстного — явный признак того, что он не поддерживает Великобританию!» — написал Джеймс в соцсети X. «Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — добавил он. Ранее премьер-министр Британии представил общественности сибирского котенка по кличке Принц. Завести его он решился после жаркого спора с детьми, которые хотели немецкую овчарку. Также Стармер поделился первой фотографией котенка, который запрыгнул на письменный стол.