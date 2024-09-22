Премьера Британии Стармера заподозрили в симпатиях к РФ из-за сибирского котенка. Фото

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Премьер Британии Кир Стармер завел сибирского котенка Фото:

Премьера Британии Кира Стармера заподозрили в симпатиях к России из-за сибирского котенка. Об этом написал общественный деятель, адвокат и ветеран боевых действий Стивен Джеймс.

«Выбор Киром Стармером русского сибирского котенка вместо британского короткошерстного — явный признак того, что он не поддерживает Великобританию!» — написал Джеймс в соцсети X. «Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — добавил он.

Ранее премьер-министр Британии представил общественности сибирского котенка по кличке Принц. Завести его он решился после жаркого спора с детьми, которые хотели немецкую овчарку. Также Стармер поделился первой фотографией котенка, который запрыгнул на письменный стол.

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Премьера Британии Кира Стармера заподозрили в симпатиях к России из-за сибирского котенка. Об этом написал общественный деятель, адвокат и ветеран боевых действий Стивен Джеймс. «Выбор Киром Стармером русского сибирского котенка вместо британского короткошерстного — явный признак того, что он не поддерживает Великобританию!» — написал Джеймс в соцсети X. «Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — добавил он. Ранее премьер-министр Британии представил общественности сибирского котенка по кличке Принц. Завести его он решился после жаркого спора с детьми, которые хотели немецкую овчарку. Также Стармер поделился первой фотографией котенка, который запрыгнул на письменный стол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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