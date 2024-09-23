Shot: неизвестный напал на московскую мотоблогершу Анютумини

23 сентября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Анна Макаренкова, которую избили в Москве, известна в интернете под ником Анютамини Фото: #Мини team/https://t.me/aniuta_minii В Москве неизвестный напал на блогершу Анютумини (Анна Макаренкова). Девушка специализируется на мототематике, снимая блоги. Она рассказала, что вечером 21 сентября на нее напал мужчина и попытался угнать байк. При попытке его остановить, тот ее избил, угрожая ножом. Об этом сообщает Shot. «Неизвестный сталкер напал на московскую мотоблогершу Анютумини. Он избил девушку, угрожал ножом и попытался украсть ее байк. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции», — передают авторы канала, ссылаясь на слова самой пострадавшей. Анна Макаренкова рассказала, что нападение произошло, когда она возвращалась домой. Неизвестный выскочил из кустов возле ее дома, сбил с мотоцикла Ducati Panigale. Изначально Анна отбилась от агрессора, но когда тот попытался угнать ее байк, девушка решалась дать отпор. «Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает баллончик и предмет похожий на нож. Он встает с мотоцикла и идет опять ко мне», — рассказала девушка. Однако мужчина повалил ее на спину и начал избивать, угрожая ножом. Он также использовал против мотоблогерши перцовый баллончик. Потом он выхватил телефон Анны и вместе с ним скрылся в неизвестном направлении. Shot отмечает, ссылаясь на видео с камер, что неизвестный специально поджидал именно Макаренкову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве неизвестный напал на блогершу Анютумини (Анна Макаренкова). Девушка специализируется на мототематике, снимая блоги. Она рассказала, что вечером 21 сентября на нее напал мужчина и попытался угнать байк. При попытке его остановить, тот ее избил, угрожая ножом. Об этом сообщает Shot. «Неизвестный сталкер напал на московскую мотоблогершу Анютумини. Он избил девушку, угрожал ножом и попытался украсть ее байк. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции», — передают авторы канала, ссылаясь на слова самой пострадавшей. Анна Макаренкова рассказала, что нападение произошло, когда она возвращалась домой. Неизвестный выскочил из кустов возле ее дома, сбил с мотоцикла Ducati Panigale. Изначально Анна отбилась от агрессора, но когда тот попытался угнать ее байк, девушка решалась дать отпор. «Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает баллончик и предмет похожий на нож. Он встает с мотоцикла и идет опять ко мне», — рассказала девушка. Однако мужчина повалил ее на спину и начал избивать, угрожая ножом. Он также использовал против мотоблогерши перцовый баллончик. Потом он выхватил телефон Анны и вместе с ним скрылся в неизвестном направлении. Shot отмечает, ссылаясь на видео с камер, что неизвестный специально поджидал именно Макаренкову.