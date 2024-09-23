МИД: Украина давит на российских участников суда о правах в Керченском проливе

Украина усиливает давление на российскую сторону в судебном процессе в Гааге. С 23 сентября по 5 октября Международный арбитражный суд рассматривает дело, инициированное Украиной в 2016 году, касающееся прав прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом рассказал представитель российской делегации, начальник отдела правового департамента МИД РФ Константин Косоруков.
«Украина продолжает использовать методы внешнего давления на участников процесса от России», — передает слова Косорукова РИА «Новости». Он добавил, что давление на свидетелей и экспертов в рамках текущих судебных процессов осуществляется путем их внесения в «черные списки», такие как список сайта «Миротворец».
Это, подчеркивает Косоруков, ведет к угрозам для их безопасности как на территории Украины, так и за ее пределами, включая Россию. Некоторые свидетели отказываются приезжать в Гаагу из-за обоснованных опасений за свою безопасность. Россия будет добиваться гарантий безопасности свидетелей и их исключения из таких списков, заключил представитель делегации.
С 23 сентября по 5 октября Международный арбитражный суд в Гааге проводит слушания по делу, инициированному Украиной против России в 2016 году о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Украина обвиняет Россию в нарушении своих прав и требует компенсации ущерба. Российский МИД указывает на отсутствие полномочий у суда рассматривать данное дело, ссылаясь на суверенитет России над Крымом, который стал частью страны в результате референдума.
Украина утверждает, что РФ нарушает ее права на использование прибрежных акваторий и шельфа, в том числе из-за строительства Крымского моста и других проектов. Москва отвергает все обвинения. Ранее, в начале года, председатель Международного суда ООН Джоан Донохью отметила, что большинство обвинений Украины по иску о финансировании терроризма в Донбассе были отклонены.
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