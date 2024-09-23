Челябинское предприятие презентовало Мишустину разработки для роботов и БПЛА

24 сентября 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Михаилу Мишустину представили в «Сириусе» разработки магнитогорского предприятия Фото: Роман Наумов © URA.RU Предприятие из Магнитогорска Челябинской области «Андроидная техника» представило председателю правительства РФ Михаилу Мишустину свои разработки в сфере робототехники и систем интеллектуального управления. Продукцию организация продемонстрировала на форуме «Микроэлектроника-2024» в научном центре «Сириус». «Компания „Андроидная техника“ занимается разработкой и производством электродвигателей, компонентов и робототехнических комплексов. Представленные на коллективном стенде изделия используются в робототехнике, станкостроении, авиастроении и космонавтике», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Электродвигатели магнитогорского предприятия используются в разных устройствах, в том числе и под землей на глубине порядка двух тысяч метров. Роботизированные комплексы «Андроидная техника» также задействуют в исследовательской деятельности, в реабилитационной медицине и летательных аппаратах. На мероприятии председатель правительства Мишустин отметил важность разработки программного обеспечения и технологических решений в области электроники, пожелав промышленным объединениям удачи. Форум «Микроэлектроника-2024», являющийся главной нетворкинг-площадкой индустрии, прошел в десятый раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятие из Магнитогорска Челябинской области «Андроидная техника» представило председателю правительства РФ Михаилу Мишустину свои разработки в сфере робототехники и систем интеллектуального управления. Продукцию организация продемонстрировала на форуме «Микроэлектроника-2024» в научном центре «Сириус». «Компания „Андроидная техника“ занимается разработкой и производством электродвигателей, компонентов и робототехнических комплексов. Представленные на коллективном стенде изделия используются в робототехнике, станкостроении, авиастроении и космонавтике», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Электродвигатели магнитогорского предприятия используются в разных устройствах, в том числе и под землей на глубине порядка двух тысяч метров. Роботизированные комплексы «Андроидная техника» также задействуют в исследовательской деятельности, в реабилитационной медицине и летательных аппаратах. На мероприятии председатель правительства Мишустин отметил важность разработки программного обеспечения и технологических решений в области электроники, пожелав промышленным объединениям удачи. Форум «Микроэлектроника-2024», являющийся главной нетворкинг-площадкой индустрии, прошел в десятый раз.