23 сентября 2024

Челябинское предприятие презентовало Мишустину разработки для роботов и БПЛА

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Форум "Микроэлектроника-2024" в Сочи с участием Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Сочи, михаил мишустин
Михаилу Мишустину представили в «Сириусе» разработки магнитогорского предприятия Фото:

Предприятие из Магнитогорска Челябинской области «Андроидная техника» представило председателю правительства РФ Михаилу Мишустину свои разработки в сфере робототехники и систем интеллектуального управления. Продукцию организация продемонстрировала на форуме «Микроэлектроника-2024» в научном центре «Сириус».

«Компания „Андроидная техника“ занимается разработкой и производством электродвигателей, компонентов и робототехнических комплексов. Представленные на коллективном стенде изделия используются в робототехнике, станкостроении, авиастроении и космонавтике», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Электродвигатели магнитогорского предприятия используются в разных устройствах, в том числе и под землей на глубине порядка двух тысяч метров. Роботизированные комплексы «Андроидная техника» также задействуют в исследовательской деятельности, в реабилитационной медицине и летательных аппаратах.

На мероприятии председатель правительства Мишустин отметил важность разработки программного обеспечения и технологических решений в области электроники, пожелав промышленным объединениям удачи. Форум «Микроэлектроника-2024», являющийся главной нетворкинг-площадкой индустрии, прошел в десятый раз.

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Предприятие из Магнитогорска Челябинской области «Андроидная техника» представило председателю правительства РФ Михаилу Мишустину свои разработки в сфере робототехники и систем интеллектуального управления. Продукцию организация продемонстрировала на форуме «Микроэлектроника-2024» в научном центре «Сириус». «Компания „Андроидная техника“ занимается разработкой и производством электродвигателей, компонентов и робототехнических комплексов. Представленные на коллективном стенде изделия используются в робототехнике, станкостроении, авиастроении и космонавтике», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Электродвигатели магнитогорского предприятия используются в разных устройствах, в том числе и под землей на глубине порядка двух тысяч метров. Роботизированные комплексы «Андроидная техника» также задействуют в исследовательской деятельности, в реабилитационной медицине и летательных аппаратах. На мероприятии председатель правительства Мишустин отметил важность разработки программного обеспечения и технологических решений в области электроники, пожелав промышленным объединениям удачи. Форум «Микроэлектроника-2024», являющийся главной нетворкинг-площадкой индустрии, прошел в десятый раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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