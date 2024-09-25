Корреспондент французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент опубликовала на своем сайте материал, сделанный на основе пребывания в Курской области. При этом журналистке официально не разрешали работать на территории России.
На опубликованных кадрах — Трент в составе небольшой группы других журналистов пересекает границу РФ в сопровождении боевиков ВСУ. По данным France24, съемка была произведена в ряде деревень на границе Курской области.
Украинские военные армия 6 августа совершили вторжение в РФ. Сейчас ликвидация противника продолжается.
Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что случаи незаконного проникновения западных журналистов под прикрытием украинской армии на территорию РФ будут рассматриваться индивидуально, передает телеканал 360. Каждый такой акт повлечет жесткий ответ российских силовиков, отмечает RT. В конце августа ФСБ уже возбуждала дела против иностранных журналистов за репортажи из Курской области, пишет «Национальная служба новостей».
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