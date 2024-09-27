Пострадавшим в Курской области выделят 6,2 миллиарда рублей

Власти выделят 6,2 миллиарда рублей для выплаты пострадавшим в Курской области, которые потеряли имущество первой необходимости. Об этом рассказали в правительстве РФ
«Более 6,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что помощь будет направлена гражданам, потерявшим имущество первой необходимости.
Каждому пострадавшему будет выплачено по 150 тысяч рублей. Ранее на эти цели уже выделяли 3,9 миллиарда рублей.
За время вторжения украинской армии в Курскую область пострадали 243 мирных жителя, в том числе 11 детей, сообщал врио замминистра здравоохранения Курской области Павел Алименко. Также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что из резервного фонда выделено 19,3 миллиарда рублей на помощь жителям региона, включая единовременные выплаты и компенсации за утрату жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.