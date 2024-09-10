Мантуров: для жителей Курской области выделили почти 20 млрд рублей

Из резервного фонда правительства РФ было выделено 19,3 миллиарда рублей на помощь жителям Курской области. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Средства из резервного фонда на все первоочередные нужды выделяются незамедлительно — этому способствует статус режима ЧС федерального характера, объявленного для региона. В общей сложности на начало месяца было выделено 19,3 млрд рублей», — сказал Мантуров в интервью газете «Ведомости».
Выделенные средства предназначены для оказания всесторонней поддержки пострадавшим, включая единовременные выплаты, компенсации за утрату жилья, сертификаты на переселение или ремонт. Также речь идет об организации пунктов временного размещения и работы медицинских служб.
Утром 6 августа войска ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной силы противника. Российские военные до сих пор ведут бои с ВСУ. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
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