ФАС проверит цены на продукты в России

27 сентября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

ФАС заинтересовали цены на некоторые товары в России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ценообразование на социально значимые продукты в крупных торговых сетях будет проверено Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года», — передает слова ФАС «Московский комсомолец». Запросы уже были отправлены в большинство крупных торговых сетей. Ранее ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику. Предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в России придумали новый способ сдержать рост цен на яйца. Власти России запретят торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества приобретенных яиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ценообразование на социально значимые продукты в крупных торговых сетях будет проверено Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года», — передает слова ФАС «Московский комсомолец». Запросы уже были отправлены в большинство крупных торговых сетей. Ранее ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику. Предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в России придумали новый способ сдержать рост цен на яйца. Власти России запретят торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества приобретенных яиц.