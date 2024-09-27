ФАС проверит цены на продукты в России

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ФАС заинтересовали цены на некоторые товары в России Фото:

Ценообразование на социально значимые продукты в крупных торговых сетях будет проверено Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года», — передает слова ФАС «Московский комсомолец». Запросы уже были отправлены в большинство крупных торговых сетей.

Ранее ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику. Предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в России придумали новый способ сдержать рост цен на яйца. Власти России запретят торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества приобретенных яиц.

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Ценообразование на социально значимые продукты в крупных торговых сетях будет проверено Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года», — передает слова ФАС «Московский комсомолец». Запросы уже были отправлены в большинство крупных торговых сетей. Ранее ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику. Предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в России придумали новый способ сдержать рост цен на яйца. Власти России запретят торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества приобретенных яиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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