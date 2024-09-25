В России придумали новый способ сдержать рост цен на яйца

Власти России запретят торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков в размере пяти процентов за реализацию определенного количества приобретенных яиц. Такая мера должна сдержать цены на куриные яйца, сообщает Минсельхоз.
«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке. И в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза газете «Известия».
По информации издания, проект постановления правительства, подготовленного ФАС, поддержали профильные ведомства. Он подразумевает, что куриные яйца первой и второй категории включат в перечень товаров, за приобретение определенного вида которых не полагается вознаграждение. Сейчас в этот список входят хлеб и хлебобулочные изделия, куриное мясо и молоко.
Осенью 2023 года цены на яйца кратно выросли и продолжали расти в начале 2024 года. Только за шесть дней в декабре 2023 года их стоимость увеличилась почти на пять процентов, передает RT. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что объемы производства яиц не изменились, однако вырос спрос, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.