«Завтра никто не выйдет на рейс»: В городе ХМАО усугубляется коллапс на общественном транспорте

В Пыть-Яхе водители городских автобусов уволились и не выйдут на рейс
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители городских автобусов в Пыть-Яхе завтра не выйдут на маршрут.
Водители городских автобусов в Пыть-Яхе завтра не выйдут на маршрут. Фото:

Водители городских автобусов в Пыть-Яхе массово пишут заявления на увольнения и отказываются выходить на рейсы. Об этом сообщил URA.RU главный инженер компании-перевозчика ООО «Запсибавто» Игорь Измайлов.

«Завтра никто не выйдет на рейс. Водители автобусов отказались выходить на работу из-за несвоевременной невыплаты заработной платы. Несколько месяцев люди не получают оплату за переработку от руководства „Запсибавто“. Администрация сейчас пытается с кем-то договориться, чтобы кто-нибудь выручил… Но ведь просто так тоже нельзя работать на маршруте. Нужны контракты, свидетельства, карта маршрута…», — прокомментировал ситуацию журналисту агентства Измайлов.

Связаться с директором «Запсибавто» Хакимом Муратовым не удалось — он не ответил на звонок и сообщение в мессенджере от журналиста. Власти муниципалитета пока не комментируют ситуацию с увольнением водителей автобусов. «Я не уполномочен о чем-то говорить», — сказал URA.RU вице-мэр Пыть-Яха Олег Иревлин.

В пресс-службу администрации Пыть -Яха направлен запрос. Ответ на момент публикации материал не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на работу. Для решения проблемы мэрия создала оперативную рабочую группу. 

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Водители городских автобусов в Пыть-Яхе массово пишут заявления на увольнения и отказываются выходить на рейсы. Об этом сообщил URA.RU главный инженер компании-перевозчика ООО «Запсибавто» Игорь Измайлов. «Завтра никто не выйдет на рейс. Водители автобусов отказались выходить на работу из-за несвоевременной невыплаты заработной платы. Несколько месяцев люди не получают оплату за переработку от руководства „Запсибавто“. Администрация сейчас пытается с кем-то договориться, чтобы кто-нибудь выручил… Но ведь просто так тоже нельзя работать на маршруте. Нужны контракты, свидетельства, карта маршрута…», — прокомментировал ситуацию журналисту агентства Измайлов. Связаться с директором «Запсибавто» Хакимом Муратовым не удалось — он не ответил на звонок и сообщение в мессенджере от журналиста. Власти муниципалитета пока не комментируют ситуацию с увольнением водителей автобусов. «Я не уполномочен о чем-то говорить», — сказал URA.RU вице-мэр Пыть-Яха Олег Иревлин. В пресс-службу администрации Пыть -Яха направлен запрос. Ответ на момент публикации материал не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на работу. Для решения проблемы мэрия создала оперативную рабочую группу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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