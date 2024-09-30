«Завтра никто не выйдет на рейс»: В городе ХМАО усугубляется коллапс на общественном транспорте

Водители городских автобусов в Пыть-Яхе массово пишут заявления на увольнения и отказываются выходить на рейсы. Об этом сообщил URA.RU главный инженер компании-перевозчика ООО «Запсибавто» Игорь Измайлов.
«Завтра никто не выйдет на рейс. Водители автобусов отказались выходить на работу из-за несвоевременной невыплаты заработной платы. Несколько месяцев люди не получают оплату за переработку от руководства „Запсибавто“. Администрация сейчас пытается с кем-то договориться, чтобы кто-нибудь выручил… Но ведь просто так тоже нельзя работать на маршруте. Нужны контракты, свидетельства, карта маршрута…», — прокомментировал ситуацию журналисту агентства Измайлов.
Связаться с директором «Запсибавто» Хакимом Муратовым не удалось — он не ответил на звонок и сообщение в мессенджере от журналиста. Власти муниципалитета пока не комментируют ситуацию с увольнением водителей автобусов. «Я не уполномочен о чем-то говорить», — сказал URA.RU вице-мэр Пыть-Яха Олег Иревлин.
В пресс-службу администрации Пыть -Яха направлен запрос. Ответ на момент публикации материал не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе водители автобусов устроили забастовку и отказались выходить на работу. Для решения проблемы мэрия создала оперативную рабочую группу.
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