В Wildberries прокомментировали требование прекратить продажу беспилотников обычным людям

Wildberries объяснили прекращение продаж гражданских БПЛА в Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Беларуси Wildberries прекратили продажу БПЛА обычным людям
В Беларуси Wildberries прекратили продажу БПЛА обычным людям Фото:

Макретплейс Wildberries прекратили продажу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Беларуси в соответствии с новым законодательством. Компания подтвердила URA.RU свое соблюдение норм действующего законодательства страны.

«С момента вступления в силу указа президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются», — сообщили представители компании URA.RU. Там же отметили, что Генеральная прокуратура Беларуси не выявила нарушений на площадке маркетплейса после введения указа.

В Wildberries уточнили, что представление, направленное компании, касается предупреждения о возможных нарушениях. Представители маркетплейса также сообщили о принятии мер по усилению контроля за соблюдением новых требований.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Александр Архипов потребовал от Wildberries прекратить продажу БПЛА, а также авиамоделей и запасных частей к ним. Как отметил начальник управления белорусского ведомства Дмитрий Брылев, бесконтрольное распространение данной техники может негативно повлиять на обеспечение общественной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Макретплейс Wildberries прекратили продажу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Беларуси в соответствии с новым законодательством. Компания подтвердила URA.RU свое соблюдение норм действующего законодательства страны. «С момента вступления в силу указа президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются», — сообщили представители компании URA.RU. Там же отметили, что Генеральная прокуратура Беларуси не выявила нарушений на площадке маркетплейса после введения указа. В Wildberries уточнили, что представление, направленное компании, касается предупреждения о возможных нарушениях. Представители маркетплейса также сообщили о принятии мер по усилению контроля за соблюдением новых требований. Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Александр Архипов потребовал от Wildberries прекратить продажу БПЛА, а также авиамоделей и запасных частей к ним. Как отметил начальник управления белорусского ведомства Дмитрий Брылев, бесконтрольное распространение данной техники может негативно повлиять на обеспечение общественной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...