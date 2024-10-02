Любимыми рецептами челябинцев стали лагман, салат с треской и медовик

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Челябинцы чаще других жителей миллионников ищут видеорецепты лагмана
Челябинцы чаще других жителей миллионников ищут видеорецепты лагмана Фото:

Челябинцы чаще всего ищут рецепты по приготовлению лагмана, блюд с треской и медовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Аналитика».

«Среди характерных блюд лидирует лагман: ролики про его приготовление челябинцев ищут чаще, чем жители других городов-миллионников. Видеорецептами с треской челябинцы интересуются тоже чаще, чем в среднем по миллионникам. Среди тортов самый популярный — медовик», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Притом самым популярным блюдом среди челябинцев остаются блины. На втором месте оказался кекс, на третьем — вафли. Среди продуктов лидерами стали курица, свинина и яблоки. В пресс-службе уточнили, что исследование проведено на базе обезличенных запросов в «Яндексе» со словами «рецепт» и «что приготовить».

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Челябинцы чаще всего ищут рецепты по приготовлению лагмана, блюд с треской и медовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Аналитика». «Среди характерных блюд лидирует лагман: ролики про его приготовление челябинцев ищут чаще, чем жители других городов-миллионников. Видеорецептами с треской челябинцы интересуются тоже чаще, чем в среднем по миллионникам. Среди тортов самый популярный — медовик», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Притом самым популярным блюдом среди челябинцев остаются блины. На втором месте оказался кекс, на третьем — вафли. Среди продуктов лидерами стали курица, свинина и яблоки. В пресс-службе уточнили, что исследование проведено на базе обезличенных запросов в «Яндексе» со словами «рецепт» и «что приготовить».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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