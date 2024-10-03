В челябинском городе из крана бежит вода с блестками. Фото, видео

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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
Блестящая вода красиво переливается в чайнике, но люди боятся ее пить Фото:

Жители Снежинска Челябинской области пожаловались на воду с блестками, которая бежит из крана. На видео вода красиво переливается в чайнике, но люди боятся ее пить.

«Честно, даже не знаю что это плавает, но ребенку понравилось, оно блестит, переливается. Долго еще мы будем слушать, что она пригодна для питья?», — спрашивает Татьяна К. в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Снежинска поделились в комментариях, что вода в городе становится все хуже. По их словам, их жалобы в администрацию перенаправляют в управляющие компании, но результата нет. Другие снежинцы шутят, что вода нарядилась к новогодним праздникам и хотят такую же, так как из их кранов бежит только желтая и невкусная, с запахом тины. Соседи делятся лайфхаками, что можно поставить фильтр на трубопровод в квартире, другие же сообщают, что картриджи на таком фильтре приходится менять раз в неделю.

URA.RU направило запрос в администрацию Снежинска с просьбой прокомментировать качество воды. К моменту публикации ответ на него не поступал.

В Снежинске из крана бежит вода с блестками
В Снежинске из крана бежит вода с блестками

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Жители Снежинска Челябинской области пожаловались на воду с блестками, которая бежит из крана. На видео вода красиво переливается в чайнике, но люди боятся ее пить. «Честно, даже не знаю что это плавает, но ребенку понравилось, оно блестит, переливается. Долго еще мы будем слушать, что она пригодна для питья?», — спрашивает Татьяна К. в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Жители Снежинска поделились в комментариях, что вода в городе становится все хуже. По их словам, их жалобы в администрацию перенаправляют в управляющие компании, но результата нет. Другие снежинцы шутят, что вода нарядилась к новогодним праздникам и хотят такую же, так как из их кранов бежит только желтая и невкусная, с запахом тины. Соседи делятся лайфхаками, что можно поставить фильтр на трубопровод в квартире, другие же сообщают, что картриджи на таком фильтре приходится менять раз в неделю. URA.RU направило запрос в администрацию Снежинска с просьбой прокомментировать качество воды. К моменту публикации ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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