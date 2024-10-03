Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации ключевых фигур ХАМАС в секторе Газа. Среди уничтоженных террористов был Раухи Муштаха, занимавший пост главы правительства ХАМАС в секторе Газа.
«Примерно три месяца назад, в результате совместного удара ЦАХАЛа и <...> были ликвидированы Раухи Муштаха, Самех ас-Сирадж и Сами Удех», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В ходе операции истребители ВВС Израиля нанесли точный удар по подземному комплексу на севере сектора Газа.
Комплекс использовался ХАМАСом как командно-контрольный центр и место укрытия для старших оперативников. После удара ХАМАС не сообщил о гибели своих лидеров, что предположительно было сделано для сохранения морального духа организации.
Раухи Муштаха считался одним из ведущих деятелей ХАМАС, играющим центральную роль в принятии стратегических решений. Также он участвовал в управлении гражданскими вопросами в секторе Газа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.