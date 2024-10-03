Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа

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Армия обороны Израиля ликвидировала главу правительства ХАМАС
Армия обороны Израиля ликвидировала главу правительства ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации ключевых фигур ХАМАС в секторе Газа. Среди уничтоженных террористов был Раухи Муштаха, занимавший пост главы правительства ХАМАС в секторе Газа.

«Примерно три месяца назад, в результате совместного удара ЦАХАЛа и <...> были ликвидированы Раухи Муштаха, Самех ас-Сирадж и Сами Удех», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В ходе операции истребители ВВС Израиля нанесли точный удар по подземному комплексу на севере сектора Газа.

Комплекс использовался ХАМАСом как командно-контрольный центр и место укрытия для старших оперативников. После удара ХАМАС не сообщил о гибели своих лидеров, что предположительно было сделано для сохранения морального духа организации.

Раухи Муштаха считался одним из ведущих деятелей ХАМАС, играющим центральную роль в принятии стратегических решений. Также он участвовал в управлении гражданскими вопросами в секторе Газа.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации ключевых фигур ХАМАС в секторе Газа. Среди уничтоженных террористов был Раухи Муштаха, занимавший пост главы правительства ХАМАС в секторе Газа. «Примерно три месяца назад, в результате совместного удара ЦАХАЛа и <...> были ликвидированы Раухи Муштаха, Самех ас-Сирадж и Сами Удех», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В ходе операции истребители ВВС Израиля нанесли точный удар по подземному комплексу на севере сектора Газа. Комплекс использовался ХАМАСом как командно-контрольный центр и место укрытия для старших оперативников. После удара ХАМАС не сообщил о гибели своих лидеров, что предположительно было сделано для сохранения морального духа организации. Раухи Муштаха считался одним из ведущих деятелей ХАМАС, играющим центральную роль в принятии стратегических решений. Также он участвовал в управлении гражданскими вопросами в секторе Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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