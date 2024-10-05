После удара ВСУ по Горловке пострадали 11 человек

После удара ВСУ по Горловке (ДНР) пострадали 11 мирных жителей. Об этом сообщает глава городского округа Иван Приходько.
«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11», — пишет Приходько в своем telegram-канале. Он сообщил, что беспилотник ВСУ попал в пассажирский автобус.
Приходько добавил, что украинский БПЛА атаковал одно из местных медучреждений. Военное следственное управление СК РФ по ДНР сообщило о восьми обстрелах Горловки за сутки. ВСУ использовали стволовую артиллерию и беспилотники.
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После удара ВСУ по Горловке (ДНР) пострадали 11 мирных жителей. Об этом сообщает глава городского округа Иван Приходько. «Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до 11», — пишет Приходько в своем telegram-канале. Он сообщил, что беспилотник ВСУ попал в пассажирский автобус. Приходько добавил, что украинский БПЛА атаковал одно из местных медучреждений. Военное следственное управление СК РФ по ДНР сообщило о восьми обстрелах Горловки за сутки. ВСУ использовали стволовую артиллерию и беспилотники.