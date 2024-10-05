Минобороны: ВСУ потеряли десятки тысяч военных на курском направлении

ВСУ потеряли больше 20 тысяч военных на Курском направлении
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе боевых действий на Курском направлении. По данным Минобороны РФ, общее число потерянных военных превышает 20 650 человек.
«За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 20 650 военных», — сообщает МО РФ. ВСУ также утратили значительное количество техники: 136 танков и 33 пусковые установки PC3O.
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