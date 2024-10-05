05 октября 2024

Shot: мотоблогерша Анютумини заявила о поступающих ей угрозах убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное закрытие мотосезона. Екатеринбург, мотоциклист, мотоцикл, мотоциклы, байк, байкеры, мотопробег, мото
На номер мотоблогерши поступают угрозы Фото:

Сталкер, напавший на мотоблогершу Анютумини (настоящее имя Анна Макаренкова), угрожает ей убийством. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — такое сообщение получила Анна Макаренкова от своего преследователя, говорится в сообщении. После нападения, которое произошло около ее дома, мужчина продолжает угрожать девушке и отправляет ей сообщения с текстом «И помни, я рядом». Анна до сих пор находится в шоке от случившегося и выходит на улицу только с перцовым баллончиком.

Нападение произошло 21 сентября. Сталкер поджидал Анну в кустах возле ее дома, сбил с байка и попытался его угнать. Мотоблогерша смогла отбить свой Ducati Panigale, а нападавший скрылся. Сейчас поисками злоумышленника занимаются сотрудники МВД, дело передано в уголовный розыск.

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Сталкер, напавший на мотоблогершу Анютумини (настоящее имя Анна Макаренкова), угрожает ей убийством. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — такое сообщение получила Анна Макаренкова от своего преследователя, говорится в сообщении. После нападения, которое произошло около ее дома, мужчина продолжает угрожать девушке и отправляет ей сообщения с текстом «И помни, я рядом». Анна до сих пор находится в шоке от случившегося и выходит на улицу только с перцовым баллончиком. Нападение произошло 21 сентября. Сталкер поджидал Анну в кустах возле ее дома, сбил с байка и попытался его угнать. Мотоблогерша смогла отбить свой Ducati Panigale, а нападавший скрылся. Сейчас поисками злоумышленника занимаются сотрудники МВД, дело передано в уголовный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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