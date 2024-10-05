Shot: мотоблогерша Анютумини заявила о поступающих ей угрозах убийством

05 октября 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

На номер мотоблогерши поступают угрозы Фото: Размик Закарян © URA.RU Сталкер, напавший на мотоблогершу Анютумини (настоящее имя Анна Макаренкова), угрожает ей убийством. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — такое сообщение получила Анна Макаренкова от своего преследователя, говорится в сообщении. После нападения, которое произошло около ее дома, мужчина продолжает угрожать девушке и отправляет ей сообщения с текстом «И помни, я рядом». Анна до сих пор находится в шоке от случившегося и выходит на улицу только с перцовым баллончиком. Нападение произошло 21 сентября. Сталкер поджидал Анну в кустах возле ее дома, сбил с байка и попытался его угнать. Мотоблогерша смогла отбить свой Ducati Panigale, а нападавший скрылся. Сейчас поисками злоумышленника занимаются сотрудники МВД, дело передано в уголовный розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сталкер, напавший на мотоблогершу Анютумини (настоящее имя Анна Макаренкова), угрожает ей убийством. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью», — такое сообщение получила Анна Макаренкова от своего преследователя, говорится в сообщении. После нападения, которое произошло около ее дома, мужчина продолжает угрожать девушке и отправляет ей сообщения с текстом «И помни, я рядом». Анна до сих пор находится в шоке от случившегося и выходит на улицу только с перцовым баллончиком. Нападение произошло 21 сентября. Сталкер поджидал Анну в кустах возле ее дома, сбил с байка и попытался его угнать. Мотоблогерша смогла отбить свой Ducati Panigale, а нападавший скрылся. Сейчас поисками злоумышленника занимаются сотрудники МВД, дело передано в уголовный розыск.