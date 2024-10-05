В Кургане пожарные спасли дом, находившийся рядом с горящими гаражами

В Кургане пожарные отстояли жилой дом по улице Зои Космодемьянской, который находился рядом с двумя горящими гаражами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.
«Было установлено, что возгорание произошло в рядом стоящем гараже. Оттуда огонь быстро распространился на соседний гараж и веранду. С риском для жизни пожарным удалось пресечь распространение пламени на жилой дом», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар на площади 60 квадратных метров потушили 15 специалистов и три единицы техники.
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В Кургане пожарные отстояли жилой дом по улице Зои Космодемьянской, который находился рядом с двумя горящими гаражами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Было установлено, что возгорание произошло в рядом стоящем гараже. Оттуда огонь быстро распространился на соседний гараж и веранду. С риском для жизни пожарным удалось пресечь распространение пламени на жилой дом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар на площади 60 квадратных метров потушили 15 специалистов и три единицы техники.