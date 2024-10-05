05 октября 2024
04 октября 2024

В Кургане пожарные спасли дом, находившийся рядом с горящими гаражами

© Служба новостей «URA.RU»
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Пожарные не дали огню перекинуться на жилой дом Фото:

В Кургане пожарные отстояли жилой дом по улице Зои Космодемьянской, который находился рядом с двумя горящими гаражами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«Было установлено, что возгорание произошло в рядом стоящем гараже. Оттуда огонь быстро распространился на соседний гараж и веранду. С риском для жизни пожарным удалось пресечь распространение пламени на жилой дом», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар на площади 60 квадратных метров потушили 15 специалистов и три единицы техники.

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В Кургане пожарные отстояли жилой дом по улице Зои Космодемьянской, который находился рядом с двумя горящими гаражами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Было установлено, что возгорание произошло в рядом стоящем гараже. Оттуда огонь быстро распространился на соседний гараж и веранду. С риском для жизни пожарным удалось пресечь распространение пламени на жилой дом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар на площади 60 квадратных метров потушили 15 специалистов и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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