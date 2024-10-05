Происшествия Пожары В Кургане пожарные спасли дом, находившийся рядом с горящими гаражами 06 октября 2024 в 16:57 Размер текста - 17 + Пожарные не дали огню перекинуться на жилой дом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане пожарные отстояли жилой дом по улице Зои Космодемьянской, который находился рядом с двумя горящими гаражами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Было установлено, что возгорание произошло в рядом стоящем гараже. Оттуда огонь быстро распространился на соседний гараж и веранду. С риском для жизни пожарным удалось пресечь распространение пламени на жилой дом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар на площади 60 квадратных метров потушили 15 специалистов и три единицы техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане пожарные отстояли жилой дом по улице Зои Космодемьянской, который находился рядом с двумя горящими гаражами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Было установлено, что возгорание произошло в рядом стоящем гараже. Оттуда огонь быстро распространился на соседний гараж и веранду. С риском для жизни пожарным удалось пресечь распространение пламени на жилой дом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар на площади 60 квадратных метров потушили 15 специалистов и три единицы техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям