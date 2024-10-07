Конгрессмен США напомнил о решении Байдена по передаче ядерного оружия Ирану

«Президент [США Джо] Байден сам ранее заявлял, что Вашингтон не должен позволить Ирану получить ядерное оружие», — заявил Тернер в эфире телекомпании CBS. По его словам, в случае если Иран получит ядерное оружие, власти США будут вынуждены начать военные действия. Тернер отметил провал Вашингтона в вопросе потенциального применения ядерного оружия республикой.
Ранее Израиль предупредил, что может ударить по ядерной инфраструктуре Ирана, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По информации CNN, США выступают против ударов по иранской ядерной инфраструктуре, однако Галант подчеркнул, что Израиль будет самостоятельно принимать решения о способе ответа на любые атаки со стороны Ирана.
Ближневосточный конфликт обострился осенью 2023 года, когда Израиль подвергся обстрелам со стороны сектора Газа. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции. Почти через год военный конфликт на Ближнем Востоке перерос в полноценное столкновение Израиля с соседними арабскими странами, прежде всего, с Ираном и Ливаном.
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Иран вряд ли получит ядерное оружие от США. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. «Президент [США Джо] Байден сам ранее заявлял, что Вашингтон не должен позволить Ирану получить ядерное оружие», — заявил Тернер в эфире телекомпании CBS. По его словам, в случае если Иран получит ядерное оружие, власти США будут вынуждены начать военные действия. Тернер отметил провал Вашингтона в вопросе потенциального применения ядерного оружия республикой. Ранее Израиль предупредил, что может ударить по ядерной инфраструктуре Ирана, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По информации CNN, США выступают против ударов по иранской ядерной инфраструктуре, однако Галант подчеркнул, что Израиль будет самостоятельно принимать решения о способе ответа на любые атаки со стороны Ирана. Ближневосточный конфликт обострился осенью 2023 года, когда Израиль подвергся обстрелам со стороны сектора Газа. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции. Почти через год военный конфликт на Ближнем Востоке перерос в полноценное столкновение Израиля с соседними арабскими странами, прежде всего, с Ираном и Ливаном.