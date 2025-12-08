Путин разрешил Европе платить за газ РФ в обход Газпромбанка
08 декабря 2025 в 23:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин продлил до апреля 2026 года действие положения, позволяющего иностранным покупателям российского газа производить расчеты не только через Газпромбанк. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
Комментарии (1)
- Егор08 декабря 2025 23:38Обещаниями платят?
