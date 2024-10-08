Задержанному за неуплату налогов блогеру Дмитрию Портнягину смягчили наказание

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Дмитрия Портнягина отпустили с домашнего ареста Фото:

Суд смягчил меру наказания блогеру Дмитрию Портнягину, осужденного за неуплату налогов, с домашнего тареста до запрета на определенные действия. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Следствие попросило запретить Портнягину покидать место жительства с 22:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом», — пишет telegram-канал. Хоть следователь и утверждал, что виновный может скрыться, прокурор одобрил ходатайство, так как Портнягин сотрудничал со следствием.

Портнягин был задержан в начале апреля в зоне СВО. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Адвокат Портнягина заявил, что после ареста блогер оплатил 60 миллионов рублей налогов. Сумма выплаченного долга Портнягина государству составляет 188 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

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Суд смягчил меру наказания блогеру Дмитрию Портнягину, осужденного за неуплату налогов, с домашнего тареста до запрета на определенные действия. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Следствие попросило запретить Портнягину покидать место жительства с 22:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом», — пишет telegram-канал. Хоть следователь и утверждал, что виновный может скрыться, прокурор одобрил ходатайство, так как Портнягин сотрудничал со следствием. Портнягин был задержан в начале апреля в зоне СВО. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Адвокат Портнягина заявил, что после ареста блогер оплатил 60 миллионов рублей налогов. Сумма выплаченного долга Портнягина государству составляет 188 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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