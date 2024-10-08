Задержанному за неуплату налогов блогеру Дмитрию Портнягину смягчили наказание

08 октября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Дмитрия Портнягина отпустили с домашнего ареста Фото: Телеграм-канал «Трансформатор» https://t.me/TransformatorTV Суд смягчил меру наказания блогеру Дмитрию Портнягину, осужденного за неуплату налогов, с домашнего тареста до запрета на определенные действия. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Следствие попросило запретить Портнягину покидать место жительства с 22:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом», — пишет telegram-канал. Хоть следователь и утверждал, что виновный может скрыться, прокурор одобрил ходатайство, так как Портнягин сотрудничал со следствием. Портнягин был задержан в начале апреля в зоне СВО. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Адвокат Портнягина заявил, что после ареста блогер оплатил 60 миллионов рублей налогов. Сумма выплаченного долга Портнягина государству составляет 188 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд смягчил меру наказания блогеру Дмитрию Портнягину, осужденного за неуплату налогов, с домашнего тареста до запрета на определенные действия. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Следствие попросило запретить Портнягину покидать место жительства с 22:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом», — пишет telegram-канал. Хоть следователь и утверждал, что виновный может скрыться, прокурор одобрил ходатайство, так как Портнягин сотрудничал со следствием. Портнягин был задержан в начале апреля в зоне СВО. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Адвокат Портнягина заявил, что после ареста блогер оплатил 60 миллионов рублей налогов. Сумма выплаченного долга Портнягина государству составляет 188 миллионов рублей, сообщает ТАСС.