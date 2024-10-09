В Екатеринбурге вечером 9 октября задержали минимум четыре рейса, которые должны были вылететь из аэропорта Кольцово. Судна следуют по маршруту в Хабаровск, Санкт-Петербург, Ульяновск и Бухару, говорится на сайте воздушной гавани.
«Рейс U6-173 Екатеринбург — Хабаровск авиакомпании Ural Airlines задержан до с 23:00 до 00:00. Рейс FV-6404 авиакомпании „Россия“ Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан с 22:10 до 00:10», — говорится на сайте онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Также рейс авиакомпании RedWings WZ-1073 из Екатеринбурга в Алматы задержан до 00:10. Судно этой же авиакомпании рейса WZ-1079 в Ульяновск вылетит в 00:05 10 октября вместо 17:00 9 октября. Причины задержек рейсов неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!