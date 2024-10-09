09 октября 2024

В Екатеринбурге массово задерживают рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые рейсы задерживаются на семь часов
Некоторые рейсы задерживаются на семь часов Фото:

В Екатеринбурге вечером 9 октября задержали минимум четыре рейса, которые должны были вылететь из аэропорта Кольцово. Судна следуют по маршруту в Хабаровск, Санкт-Петербург, Ульяновск и Бухару, говорится на сайте воздушной гавани.

«Рейс U6-173 Екатеринбург — Хабаровск авиакомпании Ural Airlines задержан до с 23:00 до 00:00. Рейс FV-6404 авиакомпании „Россия“ Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан с 22:10 до 00:10», — говорится на сайте онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Также рейс авиакомпании RedWings WZ-1073 из Екатеринбурга в Алматы задержан до 00:10. Судно этой же авиакомпании рейса WZ-1079 в Ульяновск вылетит в 00:05 10 октября вместо 17:00 9 октября. Причины задержек рейсов неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге вечером 9 октября задержали минимум четыре рейса, которые должны были вылететь из аэропорта Кольцово. Судна следуют по маршруту в Хабаровск, Санкт-Петербург, Ульяновск и Бухару, говорится на сайте воздушной гавани. «Рейс U6-173 Екатеринбург — Хабаровск авиакомпании Ural Airlines задержан до с 23:00 до 00:00. Рейс FV-6404 авиакомпании „Россия“ Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан с 22:10 до 00:10», — говорится на сайте онлайн-табло аэропорта Кольцово. Также рейс авиакомпании RedWings WZ-1073 из Екатеринбурга в Алматы задержан до 00:10. Судно этой же авиакомпании рейса WZ-1079 в Ульяновск вылетит в 00:05 10 октября вместо 17:00 9 октября. Причины задержек рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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