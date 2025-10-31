Более 350 уральцев попытались войти в совет по молодежной политике при полпреде
Артем Жога рассказал, какие категории жителей Урала захотели стать частью совета
Фото: Илья Московец © URA.RU
В обновленный совет по молодежной политике при полпреде УрФО захотели войти 393 жителей всех регионов округа в возрасте от 14 до 35 лет. Средний возраст претендентов составил 26 лет. Об этом сообщила пресс-служба полпредства в УрФО.
«Мы получили 393 заявок от жителей регионов Уральского федерального округа. Среди желающих стать участником Совета молодёжь разных возрастов, сфер деятельности и интересов. Но всех объединяет активная жизненная позиция и готовность трудиться на благо общества. Уверен: новый состав Совета сможет посмотреть на молодёжную политику в регионах округа свежим взглядом и привнесёт в эту работу новые идеи», — заявил полпред Артем Жога. Формат работы Совета был изменен по его решению, о котором он объявил на форуме «Утро» в Тюмени. Теперь экспертная комиссия будет отбирать участников из почти четырехсот претендентов.
Профессиональный состав заявителей оказался разнообразным, отмечают в пресс-службе полпредства. Среди кандидатов — молодые учителя с проектами по исторической памяти, сотрудники промышленных предприятий с карьерными инициативами, IT-специалисты с предложениями цифровых сервисов для волонтеров, участники СВО, готовые к реализации патриотических программ, школьники-активисты и молодые предприниматели. Первое заседание нового состава Совета под председательством Артема Жоги запланировано на 11 декабря в Челябинске.
