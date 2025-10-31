Известные рестораторы Екатеринбурга запускают заведение в старинном особняке

Ресторан высокой русской кухни откроется на улице Горького Фото: предоставлено компанией «Брусника»

Семья рестораторов Новиковых, открывших в Екатеринбурге культовые заведения «Горожане», «Мура», Culta и Frenchie, готовятся к запуску нового проекта. Совместно с компанией «Брусника» предприниматели откроют в городе ресторан высокой русской кухни «Голубчик». Он появится в особняке купца Сапожникова на улице Горького, сообщили URA.RU в пресс-службе «Брусники». Девелопер недавно отреставрировал это здание.

«Главным вызовом при реставрации дома Сапожникова стали инженерные коммуникации. Точнее, их размеры и количество. Чтобы они не скрадывали высоту потолков, мы сгруппировали их и вывели одну часть в цоколь, а другую на чердак. Здание небольшое, всего 220 квадратных метров, и разместить в нем городской ресторан получилось благодаря изначальной планировке», — подчеркнула реставратор «Брусники» Светлана Малевич.

Заведение будет разделено на шесть аутентичных залов и рассчитано на 68 мест. Помещения, повторяя концепцию купеческого дома, получат собственное оформление. Летом в «Голубчике» появится уличная веранда.

Дизайн-концепцию гастропроекта Виктор и Ульяна Новиковы разработали, вдохновившись поездкой по городам центральной России. Интерьеры представляют современное осмысление русской традиции, без чрезмерной «музейности» и фольклорной стилизации. В оформлении сочетаются винтажная и современная мебель, элементы народного искусства и мотивы храмовой архитектуры.

Центральное место ресторана занимает открытая кухня, выполненная в архитектурных формах, напоминающих традиционные русские избы и терема. Этот образ дополняют залы для гостей с более нарядным и светлым оформлением. Реализовало идею дизайн-бюро Анны Шабинской.

«Русская кухня — одна из самых сложных и многогранных. Это огромный и увлекательный мир вкусов и разнообразных техник приготовления — ферментация, маринование, вяление, сушение, приготовление на огне и в печи. Моя цель — раскрыть и преумножить русскую вкусовую ДНК в каждом блюде», — рассказал шеф-повар «Голубчика» Александр Кущ. Первых посетителей ресторан примет в ноябре.