Компания «Аспект Медикал» из Екатеринбурга создает роботизированные аппараты для помощи детям с ДЦП и тем, кто проходит реабилитацию после инсульта, инфаркта. Корреспондент URA.RU заглянул на производство техники в рамках пресс-тура, организованного Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

«В мире аналогов прямых нет. Нет роботов для реабилитации в горизонтальном положении. Есть те, где реабилитацию проходят в вертикальном положении, где делается упор на ноги, а таких, где задействовано все тело — нет», — рассказала коммерческий директор и соучредитель компании Екатерина Кузнецова. Пациента закрепляют в специальных подвесах, робот замеряет массу каждой части тела и начинает ими управлять, имитируя бег или плавание. В компании отмечают, что задача аппарата не накачать мышцы, а задействовать все тело и гармонизировать движение.

Разрабатывать аппарат начали в 2016 году. Однако возможность поставлять его в другие страны и российские клиники появилась не сразу — пришлось пройти долгий путь от исследований до регистрации необходимых документов. «Потребовалось много времени, чтобы доказать, что такая уникальная технология, которой раньше не было, может дать результат», — поделилась Кузнецова.

Робот для реабилитации востребован не только среди детей с ДЦП, но и в лечении бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. «Мы можем сообщить комплексу, например, что у человека нет конечности, но он все равно проведет процедуру. Это важно для тех, кто долгое время ждет протез и нуждается в поддержании двигательной активности». Кроме того, помощь можно оказывать пациентам с рассеянным склерозом, травмами спины.

Среди стран, куда поставляют технику и совершают трансфер технологий (передают идею на возмездной основе — прим. ред.), — Индия, Италия, Узбекистан, Пакистан, Казахстан. Кроме реабилитационного, команда создает респираторное оборудование. «Аспект Медикал» также является резидентом «Титановой долины». В 2026 году команда планирует начать строительство производственной площадки и масштабировать объемы выпускаемой техники.